Marga Sancho inaugura la nueva etapa del Espacio 2 Ajolotes en la calle del Peso de Oviedo
La exposición “La partitura de lo imposible”, abierta desde este domingo en la antigua Librería Polledo, marca el regreso del colectivo artístico al casco antiguo de Oviedo
El Espacio de arte 2 Ajolotes inauguró este domingo una nueva etapa con la apertura de la exposición “La partitura de lo imposible”, de la artista Marga Sancho, en la calle del Peso de Oviedo. La muestra se instaló en el escaparate y entrada de la antigua Librería Polledo, cerrada en abril de 2024 tras más de siete décadas de actividad cultural.
El colectivo Dos Ajolotes retoma así su actividad tras dejar su anterior local en la calle Pozos, con el objetivo de mantener viva la programación artística en el casco antiguo. La exposición reúne obras en blanco y negro que exploran la búsqueda de lo auténtico y los paisajes mentales.
La muestra podrá visitarse hasta el 24 de mayo en este nuevo espacio cultural abierto a la ciudad.
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