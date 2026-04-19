Nacho Cuesta, segundo teniente de alcalde de Oviedo: "La Vega puede estar urbanizada en 2028 y estoy convencido de que lo estará"

En lo alto del edificio municipal de la calle del Peso conviven en un despacho una enorme reproducción del cartel de las fiestas de San Mateo de 1887 y una mesa a rebosar de documentos ordenados cuidadosamente. Desde un gran tomo del Plan de La Vega hasta la propuesta de revisión de las líneas del TUA. En ese ecosistema trabaja el segundo teniente de alcalde y responsable de la macroconcejalía de Planeamiento y Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta (Manresa, 1972), quien, a punto de cumplir siete años como hombre fuerte del gobierno de Alfredo Canteli, recibe a LA NUEVA ESPAÑA para abordar la actualidad de sus áreas.

Tiene mucho material sobre la mesa, pero ¿qué urge más?

Prioridades hay muchas, pero lo más relevante en el ámbito estratégico es la recuperación de La Vega, que la Fábrica de Gas siga avanzando y el compromiso en devolver la actividad al antiguo centro comercial del Calatrava, además de revisar el PGO.

Vayamos por partes. El plan de La Vega entusiasma al jurado de la Capitalidad ¿Cuándo veremos actividad en la fábrica?

En el cronograma pactado con Principado y Defensa se contemplan una serie de actuaciones que están muy bien planificadas y estamos convencidos de que va a ser posible cumplirlas para procurar que la actividad en La Vega comience cuanto antes. Contamos con la mejor disposición por parte del Ministerio de Defensa. En la comisión de seguimiento trasladé la voluntad de solicitar la cesión anticipada de la totalidad del espacio, para que el Ayuntamiento pudiera ya gestionarlo con sus proyectos. Nos habíamos marcado un plazo en el entorno del verano y estoy convencido de que lo vamos a poder cumplir. A partir de ahí, hay algunos proyectos que vienen de la mano del Principado que, en el momento en que se concreten, nos posibilitarán empezar a actuar ya en La Vega. El PGO nos permite, sin necesidad de culminar el plan especial, poder empezar a actuar en las naves, con una serie de condicionantes que en ningún caso afectarían a los proyectos que allí se pretenden implantar.

Pero les piden un plan de contingencia por si no llega a tiempo.

Estamos convencidos de que La Vega va a llegar a tiempo. Todo está muy tasado. En 2028 la totalidad del proceso de urbanización debería estar concluido y es perfectamente posible, siempre que contemos, y estoy convencido de que será así, con la colaboración de Principado y Defensa.

¿El proyecto de la Fábrica de Gas sigue adelante?

Esperamos la emisión por parte de la Dirección General de Patrimonio de los informes relativos a los expedientes de ruina de la marquesina y de una parte del gasómetro. Los informes municipales establecen que ambos elementos están en una situación de ruina física irrecuperable y económica, pero es preceptivo el informe de Patrimonio. Esto no debe ni puede paralizarse. Espero y confío en que desde el Principado tengan la sensibilidad suficiente para no frenar una actuación clave para el Antiguo.

¿Veremos este mandato obras en la plaza de toros?

Estamos a punto de licitar la redacción del proyecto. En este caso no anticipo obstáculos importantes, porque el anteproyecto que sirve de base fue muy trabajado y consensuado con Patrimonio. Ya fue validado y asumido por parte de Cultura. En el presente 2026 tendremos el proyecto y las obras podrán empezar a inicios de 2027.

La plaza de toros y la Casa de las Artes tendrán proyecto este año y estarán en obras en 2027

¿Se mantiene la idea de un espacio multiusos?

Sí. Necesitamos un aforo mínimo de 5.000 personas, que se complementará con el uso del coso. Esto ha sido posible en gran medida porque en la fase de anteproyecto se resolvieron los principales obstáculos, especialmente los relativos a la evacuación. La idea es acoger eventos de toda naturaleza.

¿Va en plazo la pista cubierta de atletismo?

Sí, va muy bien. La ejecución ha cogido ritmo y estamos convencidos de que vamos a poder cumplir los plazos e incluso reducirlos. La inauguración sería en abril de 2027, pero creo que podremos incluso acortar ese plazo. Es una actuación muy importante porque permitirá acoger competiciones de nivel, dará cabida a los clubes deportivos y será un espacio para los vecinos de Ciudad Naranco, que precisan instalaciones.

¿Veremos pronto empresas en el Calatrava?

Estamos ultimando los pliegos de licitación de los contratos de arrendamiento. Hay proyectos ya conocidos, como un hospital veterinario de referencia en el norte de España, la empresa Nanoker y un gran gimnasio. Serán instalaciones muy relevantes en un espacio que estaba en abandono y en proceso de degradación. Fue una operación muy criticada, pero que fue extraordinaria para el Ayuntamiento. Hay interés de muchas empresas. De hecho, podríamos llenar todos los espacios. Nuestro objetivo es que a lo largo de 2026 comience la actividad docente y empresarial.

¿Y el parking?

Estamos en contacto con interesados y con la propiedad. Cuando se anuncia un proyecto de recuperación, sube el precio. Confiamos en que la operación se cierre en poco tiempo, porque hay interesados, y será un atractivo más para la zona.

¿Hay motivos para el optimismo con el viejo HUCA?

Es difícil ser optimista. Al Ayuntamiento le falta mucha información. Venimos de un fracaso previo del Principado que no tuvo en cuenta a actores clave como la Seguridad Social o el Ministerio del Interior. Mientras no se resuelva la cuestión fundamental, el destino de la antigua residencia y la compensación a la Seguridad Social, todo lo demás será en vano. Además, desconocemos la financiación necesaria para recuperar los edificios destinados a la Universidad.

¿Cómo valora la manifestación contra el parking del Campillín?

El proyecto está descartado en este momento. Queremos que cuente con el beneplácito de vecinos y comerciantes, y eso no ocurre ahora. Hasta que no se dé esa circunstancia, queda definitivamente aparcado.

Mi futuro dependerá de lo que decida el Alcalde, ahora estoy muy centrado en trabajar

¿Se esperan muchas más obras hasta final de mandato?

Sí. Entre ellas destacaría la transformación del Palacio de los Niños en la Casa de las Artes, cuyo proyecto también licitaremos próximamente para tenerlo listo en 2026 y comenzar obras en 2027. También los centros sociales de La Florida y La Corredoria, la reforma de Trascorrales, el centro de alfarería de Faro, nuevos equipamientos en barrios, actuaciones de saneamiento en Udrión y mejoras en redes urbanas. Hay muchas más actuaciones dentro del plan de barrios que sería difícil detallar una a una.

La Florida sigue esperando usos para el recinto ferial.

Estamos en un proceso de tramitación administrativa. Hace pocos meses se recibieron distintas propuestas y estamos analizándolas para poder dar una solución lo antes posible. Es una demanda importante del barrio y confiamos en que en breve pueda haber actividad en ese espacio.

¿Se valora dar algún uso al Asturcón?

El Asturcón es una instalación muy importante que lleva años en una situación complicada. Trabajamos para revertir esa situación. Hay interés por parte de operadores y hay proyectos encima de la mesa que deben madurar.

El Alcalde insiste mucho a Barbón con la Ronda Norte.

Es absolutamente imprescindible para la ciudad. Llevamos años hablando de ella y es evidente que sin esa ronda cualquier solución de movilidad será parcial. Nuestra propuesta pasa por minimizar el impacto, especialmente en el Naranco, planteando soluciones como túneles que permitan compatibilizar la infraestructura con la protección del entorno. Depende de otros, pero seguiremos insistiendo en su necesidad.

¿Supondrá muchos cambios la revisión del PGO?

Es el documento más importante para definir el futuro. Queremos que sea un instrumento que permita reforzar la capitalidad de Oviedo, impulsar su desarrollo económico y facilitar el acceso a la vivienda. También incorpora cuestiones clave como el anillo verde, la protección de espacios naturales y la mejora de las conexiones entre barrios.

¿Queda mucho para estrenar las nuevas líneas del TUA?

Está muy avanzado. El objetivo es mejorar la cobertura, la eficiencia y adaptarlo a las nuevas necesidades de la ciudad, incluyendo fórmulas como el transporte a demanda o nuevas líneas al HUCA. El crecimiento del número de viajeros demuestra que el servicio funciona: hemos pasado de 11 millones a 16,5 millones de usuarios.

¿Se ve repitiendo de candidato en las municipales del próximo año?

Dependerá de lo que decida el Alcalde. Yo estoy centrado en mi trabajo en el Ayuntamiento y en sacar adelante los proyectos que tenemos en marcha.

Ha entrado en el comité autonómico del PP, ¿valora un salto a la política regional?

Creo que el PP y Álvaro Queipo tienen muchas opciones de gobernar el Principado, pero es una cuestión que no me corresponde valorar en profundidad. Mi responsabilidad está en Oviedo.

Mario Arias acaba de ser elegido presidente del PP de Oviedo.

Tengo una muy buena relación con él. Formamos parte del mismo equipo y estamos trabajando coordinados para sacar adelante los proyectos de la ciudad. Queremos revalidar la mayoría absoluta.

¿Qué valoración hace de la relación con la oposición?

Depende de los grupos. Con IU ha habido capacidad de acuerdo en determinadas cuestiones. Con el PSOE ha sido más complicado, porque su planteamiento ha sido más de confrontación que de colaboración.

¿Preocupa un crecimiento de Vox en Oviedo?

No es una cuestión que nos preocupe especialmente. Nosotros estamos centrados en nuestro trabajo y en ofrecer resultados. La mayoría se consigue trabajando y respondiendo a las necesidades de los ciudadanos.

¿Es muy exigente Canteli?

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El alcalde es una persona muy exigente, muy tenaz y con un compromiso absoluto con la ciudad. Creo que está haciendo un gran trabajo y que es un ejemplo de dedicación pública. Es admirable que pudiendo estar en casa disfrutando del retiro esté aquí trabajando tanto por la ciudad. n