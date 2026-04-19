Las obras de las dos unidades de convivencia de la residencia Santa Teresa de Oviedo acabarán en junio

Los trabajos para crear dos unidades de convivencia en la residencia Santa Teresa de Oviedo finalizarán en junio. Así lo aseguró la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, durante una visita a las obras.

Las unidades de convivencia se ubican en la séptima planta del edificio y tendrán una capacidad de 24 plazas, con dos espacios habilitados para doce personas cada uno de ellos. En cada una de las unidades habrá diez habitaciones individuales y una doble, junto con cocina, comedor y sala de estar diferenciadas además de otros servicios. Estos equipamientos responden al modelo de cuidados de larga duración que está implantando el Principado, orientado a proporcionar entornos más hogareños, en los que las personas mayores puedan sentirse como en casa.

Con este nuevo modelo, aseguró la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, «se ofrece a las personas mayores un entorno que se parezca lo máximo posible a un hogar donde puedan mantener su autonomía, participar en las decisiones cotidianas y desarrollar su proyecto vital con mayor libertad». Estas dos nuevas unidades de convivencia «representan un paso significativo en la implantación del nuevo modelo de cuidados, que está permitiendo transformar la red pública», añadió Del Arco, que estuvo acompañada en la visita de la gerente del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos), Nerea Monroy.

Seis proyectos

A las obras en la residencia ovetense se destinan 1.490.953 euros, financiados con fondos europeos Next Generation. El Centro Polivalente de Recursos Santa Teresa es el segundo mayor de la red pública del Principado, con 289 plazas residenciales y 28 de centro de día. Cuando se pongan en marcha las dos nuevas unidades de convivencia en Asturias contará con seis en funcionamiento, tras las implantadas en Arriondas y Siero.

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Actualmente se ejecutan obras para dos nuevas unidades de convivencia en la Residencia Mixta de Gijón y tres en la de Infiesto. También se está valorando, resaltó la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, crear otras en Luarca y en Corvera. El ERA gestiona, en la actualidad, en torno a 5.500 plazas públicas en el Principado.