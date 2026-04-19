Oviedo invertirá 113.000 euros en mejorar "uno de los mejores polígonos del norte de España"

Oviedo redobla su apuesta para reaforzar su apuesta por el Parque Empresarial del antiguo polígono de Olloniego-Tudela. La Junta de Gobierno acaba de aprobar una inversión de 113.579,99 euros en renovar la señalización, con el objetivo de mejorar la imagen, la funcionalidad y la orientación en lo que la concejala de Economía, Leticia González, destaca como «uno de los principales enclaves industriales del norte de España». La actuación, que se ejecutará en un plazo de dos meses, contempla intervenciones tanto en los accesos desde la AS-116 como en el viario interior del polígono.

El proyecto se enmarca en la estrategia municipal de modernización de este espacio, construido en los años noventa y con más de 600.000 metros cuadrados de superficie. La renovación busca adaptar la señalética a las necesidades actuales de movilidad, facilitando la llegada de usuarios y la identificación de las distintas áreas del parque.

En los accesos exteriores se instalarán lamas direccionales propias del entorno interurbano, mientras que en el interior se colocarán señales tipo cajón y tótems para ordenar la circulación y delimitar las zonas A, B, C y D. El Ayuntamiento prevé, además, optar a financiación de la Agencia Sekuens dentro de la convocatoria de ayudas a espacios industriales de 2026.

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Leticia González, subraya el carácter estratégico del recinto y asegura que desde el Ayuntamiento han «desarrollado un proceso integral de renovación y relanzamiento del área». Asimismo, defiende que «con esta inversión, reafirmamos nuestro compromiso con esta infraestructura y con la atracción empresarial en Oviedo».