El plan de Oviedo para reducir los accidentes en su glorieta más transitada: "Mejorará la seguridad y calmará el tráfico"

La reordenación del tráfico en el entorno de plaza de Castilla entra en fase de estudio con una propuesta que busca reducir accidentes y, al mismo tiempo aligerar la circulación en uno de los accesos más tensionados de la ciudad. La concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por José Ramón Prado, estudia anular el ramal directo desde Pérez de la Sala hacia la glorieta, una medida planteada por Infraestructuras que obligaría a cambiar el sentido de un tramo de Pérez de la Sala y Félix Aramburu, que pasaría a tener salida hacia González Besada. El plan, aún pendiente de estudio y condicionado a la opinión vecinal y técnica, precisa una inversión de 50.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro semanas.

La iniciativa parte de un diagnóstico compartido por los técnicos municipales y la Policía Local: el actual enlace es uno de los puntos más conflictivos del tráfico y precisa «más calma». No en vano, la glorieta soporta el paso de unos 7 millones de vehículos al año, lo que equivale a una media diaria de 20.000 coches. En ese contexto, la incorporación desde Pérez de la Sala actúa como un cuello de botella que favorece los alcances y multiplica los episodios de congestión.

El cambio propuesto pasa por invertir el sentido de circulación en el tramo de Pérez de la Sala comprendido entre su cruce con Félix Aramburu y la salida directa a la glorieta. De este modo, desaparecería la actual de Pérez de la Sala a la rotonda y los residentes se verían obligados a desviarse hacia Félix Aramburu para, desde ahí, incorporarse a González Besada. En ese punto, los conductores podrían girar tanto a la derecha, en dirección a la glorieta, como a la izquierda, hacia la Ronda Sur.

«Consideramos que tiene aspectos muy positivos para mejorar la seguridad y la fluidez de la circulación», explica Prado, que insiste en que la propuesta está aún «en evaluación». El concejal subraya que el Ayuntamiento quiere escuchar a los vecinos antes de adoptar una decisión definitiva, aunque reconoce que la medida responde a una demanda reiterada de los propios agentes de tráfico.

La Policía Local tiene señalada la glorieta como un punto negro. El pasado año se registraron allí 41 accidentes, la cifra más alta de la ciudad, aunque con un balance leve en cuanto a daños personales, ya que solo hubo dos heridos de carácter leve. Sin embargo, cada incidente implica cortes puntuales, retirada de vehículos y elaboración de atestados que terminan generando retenciones en uno de los principales accesos a Oviedo para quienes llegan desde la Meseta o desde Mieres.

«Es una propuesta en estudio que tiene aspectos muy positivos para aliviar el tráfico y mejorar la seguridad» José Ramón Prado — Concejal de Seguridad Ciudadana

Buena parte de esos siniestros se concentra en la incorporación desde Pérez de la Sala, donde la confluencia con los carriles de González Besada provoca una circulación tensa, con frenazos, cláxones y maniobras ajustadas. «Hay una queja muy recurrente del servicio de que algo hay que hacer ahí», admite Prado.

El proyecto no se limita al cambio de sentidos. Incluye también la renovación completa de la señalización horizontal y vertical, con la eliminación de marcas actuales y la implantación de nuevas indicaciones adaptadas al futuro esquema. Se prevé la creación de una «Zona 30», la instalación de señales de giro obligatorio y el repintado de pasos de peatones y símbolos viarios.

Calmar el tráfico

Además, se ejecutarán medidas físicas para calmar el tráfico. Entre ellas destaca la construcción de un paso de cebra elevado en la intersección de Pérez de la Sala con Félix Aramburu, diseñado para obligar a reducir la velocidad en un punto especialmente sensible. También se contemplan ajustes en los semáforos y el desplazamiento de un báculo en González Besada para adaptarlo a la nueva salida de vehículos.

Las obras implicarán, asimismo, la reconfiguración de aceras y calzada, con pequeñas demoliciones para mejorar los radios de giro y la retirada de barandillas que ahora obstaculizan los accesos previstos. Como elemento añadido, el proyecto incluye la ampliación de unos 75 metros cuadrados de zona verde junto a la glorieta.

El Ayuntamiento defiende que la actuación permitirá ordenar un flujo de tráfico que hoy resulta caótico en determinados momentos del día. La clave, sostienen los técnicos, está en eliminar el aporte directo de vehículos a la glorieta desde Pérez de la Sala, considerado uno de los factores que más contribuyen a las retenciones.

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