El PSOE critica la "inacción" de Canteli ante el deterioro de dos edificios emblemáticos de Oviedo
Carlos Llaneza califica de "heridas abiertas" el mal estado del edificio de Menendo de Llanes-Campomanes en la plaza de la Catedral y del número 13 de Melquiades Álvarez
El PSOE denunció este domingo la «inacción» del Ayuntamiento ante el deterioro de dos edificios emblemáticos ubicados en la plaza de la Catedral y la calle Melquiades Álvarez. El concejal Carlos Fernández Llaneza afirma que ambos inmuebles «siguen siendo dos heridas abiertas» y reclama actuaciones urgentes para su recuperación.
El inmueble de la plaza de Alfonso II data de 1741 y fue promovido por Menendo de Llanes-Campomanes y Cienfuegos. Se trata de un ejemplo destacado del barroco tardío asturiano cuya degradación, explica Llaneza, tiene un fuerte impacto patrimonial y visual.
Por su parte, el de Melquíades Álvarez 13-15 fue proyectado en 1932 por José Manuel del Busto. Tras la paralización de unas obras iniciadas hace cinco años, el espacio permanece sin uso definido y funciona como almacén, generando molestias.
Fernández Llaneza critica la «excesiva permisividad» municipal y recuerda que la normativa obliga a garantizar conservación y seguridad. “Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es mirar hacia otro lado”, subraya, exigiendo medidas inmediatas.
Además, el grupo ha registrado preguntas para conocer la situación administrativa y las actuaciones previstas por el gobierno local actual municipal.
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