El PSOE critica la "inacción" de Canteli ante el deterioro de dos edificios emblemáticos de Oviedo

El PSOE denunció este domingo la «inacción» del Ayuntamiento ante el deterioro de dos edificios emblemáticos ubicados en la plaza de la Catedral y la calle Melquiades Álvarez. El concejal Carlos Fernández Llaneza afirma que ambos inmuebles «siguen siendo dos heridas abiertas» y reclama actuaciones urgentes para su recuperación.

El inmueble de la plaza de Alfonso II data de 1741 y fue promovido por Menendo de Llanes-Campomanes y Cienfuegos. Se trata de un ejemplo destacado del barroco tardío asturiano cuya degradación, explica Llaneza, tiene un fuerte impacto patrimonial y visual.

Por su parte, el de Melquíades Álvarez 13-15 fue proyectado en 1932 por José Manuel del Busto. Tras la paralización de unas obras iniciadas hace cinco años, el espacio permanece sin uso definido y funciona como almacén, generando molestias.

Fernández Llaneza critica la «excesiva permisividad» municipal y recuerda que la normativa obliga a garantizar conservación y seguridad. “Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es mirar hacia otro lado”, subraya, exigiendo medidas inmediatas.

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Además, el grupo ha registrado preguntas para conocer la situación administrativa y las actuaciones previstas por el gobierno local actual municipal.