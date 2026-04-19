El vermú se baila en Las Caldas (Oviedo)

La reconocida bailarina Alba Medina protagonizó este domingo a las 13.00 horas un espectáculo de danza al aire libre en el paseo Pablo Iglesias Posse de Las Caldas, en colaboración con las escuelas Coppelia, de Ciudad Naranco, y Art Garden, de La Florida. La actuación dejó hipnotizado al numeroso público, que siguió las cuidadas coreografías de pie o desde las terrazas hosteleras, arrancando numerosas ovaciones.

La cita se enmarca en el programa Cultura Off, iniciativa impulsada por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo para llevar las distintas manifestaciones culturales fuera de los teatros. Su presidente, el también concejal de Cultura David Álvarez, asistió al evento y destacó la calidad artística de la propuesta y la respuesta ciudadana, reivindicando la importancia de acercar la danza a los espacios públicos y fomentar nuevas experiencias culturales accesibles para todos los públicos en una jornada agradable que acompañó el desarrollo del espectáculo, reforzando su carácter participativo y abierto para vecinos y visitantes de las edades.