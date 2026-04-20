Un accidente en la A-66 provoca varios kilómetros de retenciones en sentido a León
Un hombre de 58 años excarcelado por los bomberos
M. I.
Un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la A-66, en sentido a León y a la altura de Cerdeño, está provocando hasta dos kilómetros de retenciones.
Un hombre de 58 años que circulaba en un turismo de color blanco ha tenido que ser excarcelado por los bomberos, que se han desplazado hasta el lugar del accidente. Las primeras informaciones confirman que el estado del conductor herido es leve.
Por el momento el tráfico en la zona es lento, por lo que se recomienda el uso de vías alternativas.
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