Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Un accidente en la A-66 provoca varios kilómetros de retenciones en sentido a León

Un hombre de 58 años excarcelado por los bomberos

Un accidente en la A--66 provoca varios kilómetros de retenciones en sentido a León

Un accidente en la A--66 provoca varios kilómetros de retenciones en sentido a León

M. I.

Un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la A-66, en sentido a León y a la altura de Cerdeño, está provocando hasta dos kilómetros de retenciones.

Un hombre de 58 años que circulaba en un turismo de color blanco ha tenido que ser excarcelado por los bomberos, que se han desplazado hasta el lugar del accidente. Las primeras informaciones confirman que el estado del conductor herido es leve.

Noticias relacionadas

Por el momento el tráfico en la zona es lento, por lo que se recomienda el uso de vías alternativas.

TEMAS

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
  2. Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  5. Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
  7. La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
  8. Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves

Un accidente en la A-66 provoca varios kilómetros de retenciones en sentido a León

Un accidente en la A-66 provoca varios kilómetros de retenciones en sentido a León

El PP reclama al Principado que el colegio de Latores albergue, cuando se abra el nuevo centro de Montecerrao, un CAI

El PP reclama al Principado que el colegio de Latores albergue, cuando se abra el nuevo centro de Montecerrao, un CAI

IU celebra la puesta en marcha de la oficina temporal de regularización de inmigrantes en Oviedo

IU celebra la puesta en marcha de la oficina temporal de regularización de inmigrantes en Oviedo

Vox presiona para que la recuperación del Conjunto Histórico de Olloniego se incorpore al Plan de Acción Anual 2027 de Oviedo

Vox presiona para que la recuperación del Conjunto Histórico de Olloniego se incorpore al Plan de Acción Anual 2027 de Oviedo

Detenido en Oviedo por liderar una red que estafaba a extranjeros con falsas ofertas de empleo en España

Detenido en Oviedo por liderar una red que estafaba a extranjeros con falsas ofertas de empleo en España

Canteli a los canteranos azules que triunfaron en la Oviedo Cup: "Veo futuros jugadores de Primera División"

Canteli a los canteranos azules que triunfaron en la Oviedo Cup: "Veo futuros jugadores de Primera División"

La asociación de antiguos alumnos del Orfanato Minero calienta motores para el centenario

La asociación de antiguos alumnos del Orfanato Minero calienta motores para el centenario

La historia de Douglas Díaz, uno de los primeros inmigrantes en solicitar la regularización en Oviedo: "Me gustaría poder trabajar en el sector de la construcción"

La historia de Douglas Díaz, uno de los primeros inmigrantes en solicitar la regularización en Oviedo: "Me gustaría poder trabajar en el sector de la construcción"
Tracking Pixel Contents