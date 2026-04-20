La asociación de antiguos alumnos del Orfanato Minero calienta motores para el centenario
El colectivo, que cuenta con más de un centenar de socios y aspira a incorporar más, se reúne este próximo sábado en una comida de confraternización en el hotel Iberik Santo Domingo
La asociación de antiguos alumnos del Orfanato Minero celebrara este próximo sábado su encuentro anual con la vista puesta en crecer de cara a su centenario. El colectivo cuenta en la actualidad con más de un centenar de socios y la idea de sus responsables es sumar más de cara a la organización de los actos de los cien años de una institución que ayudó a la formación de los hijos de mineros, muchos de los cuales habían fallecido en accidentes en los pozos. La creación del Orfanato Minero como entidad benéfica se remonta a diciembre de 1929 con el impulso de Ernesto Winter Blanco y los sindicalistas Manuel Llaneza, Amador Fernández y Belarmino Tomás.
“Queremos empezar a impulsar el centenario del Orfanato Minero”, subraya Marisol Lorenzo, una de las integrantes de la asociación que este sábado a partir de la una de la tarde se dará cita en el hotel Iberik Santo Domingo, en su comida anual, una convocatoria con el plazo de inscripción todavía abierto. Los interesados en apuntarse pueden ponerse en contacto con Marisol Lorenzo en el teléfono 649 38 64 96, hasta este miércoles. “Estas comidas anuales se celebran desde hace más de veinte años y por lo general quien viene por primera vez repite. Antes de la comida, hay un momento de tertulia en el que se pueden ver documentos y fotografías antiguas del Orfanato Minero”, comenta Marisol Lorenzo. “Nos gusta recordar as buenas vivencias del Orfanato”, añade la integrante de la asociación que destaca el papel de estos encuentros para recuperar la memoria de una entidad que llegó a tener seiscientos residentes en la década de los años ochenta.
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