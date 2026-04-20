Canteli a los canteranos azules que triunfaron en la Oviedo Cup: "Veo futuros jugadores de Primera División"

"Veo a unos cuantos futuros jugadores de Primera División del Real Oviedo", aseguró este lunes el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, durante la recepción oficial a los equipos de las categorías inferiores del club azul campeones en la Oviedo Cup, celebrada en la Sala de Plenos del Ayuntamiento. En el acto participaron futbolistas del prebenjamín, benjamín A y B, infantil y juveniles del área internacional, acompañados por sus entrenadores, además de la concejala de Deportes, Concepción Méndez. El Consistorio quiso reconocer así los éxitos de la cantera carbayona en uno de los torneos más destacados del fútbol base.

Canteli felicitó a los jóvenes y puso el acento en el valor del esfuerzo y la formación integral. "Enhorabuena por defender la camiseta del Real Oviedo, que es nuestro club. Seguid trabajando, estudiad mucho y preparaos para ser buenos futbolistas, pero sobre todo buenas personas".

El alcalde también tuvo palabras de agradecimiento para las familias, fundamentales en el día a día de los deportistas. "Esto no es casualidad. Detrás hay mucho esfuerzo de los padres, llevando a los niños a entrenar incluso cuando no apetece. Ese trabajo también merece reconocimiento".

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La recepción concluyó con un mensaje cercano y de orgullo por parte del regidor: "Esta es vuestra casa y la de todos los ovetenses. Enhorabuena de corazón, seguid así", concluyó Canteli, entre los aplausos de los asistentes.