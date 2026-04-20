El colegio Nazaret inaugura su Semana Cultural y los XIV Encuentros

El colegio Nazaret puso en marcha ayer su Semana Cultural y la decimocuarta edición de Encuentros. La directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, Dolores Bueno, que inauguró la actividad, junto a la directora titular del centro, Manuela Búrdalo, y la directora pedagógica, María García, trasladó el «agradecimiento» de la Consejería a la labor que se desarrolla en el colegio.

A los alumnos congregados en el salón de actos del equipamiento educativo les pidió que «aprovechen» todas las actividades programadas durante esta semana. La directora titular del colegio destacó que la Semana Cultural y Encuentros reúne a conferenciantes de diversas disciplinas y que los alumnos estudian previamente sus biografías. La primera de las charlas fue impartida por el sacerdote y astrofísico José María Hevia.