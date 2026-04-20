El desmontaje del arco de acceso al Hospital Monte Naranco arranca en turno de noche
La parte superior de la estructura será retirada para que puedan pasar los autobuses urbanos eléctricos, que tienen mayor altura
La obra en la portada de piedra de acceso al Hospital Monte Naranco se iniciará esta noche "para minimizar" el impacto en la circulación de vehículos. Con la actuación, que ejecuta la Consejería de Salud para que los autobuses eléctricos puedan llegar a las puertas del complejo sanitario, se desmontará la parte superior del arco central, con el tejadillo. Esas piezas se inventariarán y se custodiarán debidamente para garantizar su conservación aunque la estructura no cuenta con una protección patrimonial específica. Quedará, por tanto, el espacio por el que circulan los autobuses sin la cubierta.
Los andamios cubren la portada de piedra de acceso al Hospital Monte Naranco desde el pasado sábado. La actuación fue solicitada por el Ayuntamiento de Oviedo hace un año y medio ya que los vehículos de la nueva flota de transporte público, que tiene previsto incorporar en junio a la ruta que discurre por la zona, no podrían acceder si no se ampliase el gálibo de paso en ese punto. Es el único obstáculo que encuentran en el recorrido para su puesta en marcha.
Diez días
La intervención se ejecutará de forma coordinada con el consistorio ovetense y con la empresa concesionaria del transporte público, Transportes Unidos de Asturias (TUA). La Consejería de Salud prevé que las obras tengan una duración aproximada de diez días, con lo que terminarán a tiempo para cumplir con los planes del Consistorio de que los buses eléctricos circulen por esa ruta en junio. Durante los trabajos no se suspenderá el tráfico rodado al hospital.
Este arco es, actualmente, el único acceso al complejo sanitario ovetense aunque dentro de la reforma que plantea el Principado en el edificio se estudiará habilitar una nueva entrada. Tiene un paso central reservado para el tráfico rodado y dos laterales para peatones.
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