Los ecologistas alertan de la aprobación de dos nuevos parques de baterías en Oviedo: "Conlleva contaminación electromagnética"

El Gobierno del Principado de Asturias sigue autorizando la instalación de parques de baterías en suelo urbano en Oviedo. El Boletín Oficial del Principado (BOPA) ha publicado recientemente la autorización ambiental de un nuevo parque compuesto por 43 contenedores, ubicado entre Teatinos y Pontón de Vaqueros. Esta nueva autorización se suma a una creciente concentración de este tipo de infraestructuras en la zona, donde ya se prevé la implantación de seis parques de baterías que sumarían un total de 260 contenedores y una capacidad de almacenamiento de 808 MW.

Un proyecto en expansión ya advertido

Desde la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies recuerdan que esta expansión ya había sido advertida hace meses. Inicialmente, el proyecto contemplaba cuatro instalaciones, pero posteriormente se amplió a seis, tal y como reflejaba la documentación presentada por la empresa Grenergy durante el proceso de evaluación de impacto ambiental.

Estos proyectos se ubican en Pontón de Vaqueros, frente a la entrada de la autovía AS-II y junto a los campos de fútbol de Los Castañales, en terrenos de la antigua fábrica de Cemesa, clasificados como suelo industrial. La elección de este emplazamiento responde, entre otros factores, a su proximidad a la subestación eléctrica de La Corredoria, a la que se conectarán para almacenar y suministrar energía.

Todas las instalaciones corresponden a un modelo denominado “stand alone”, es decir, sistemas independientes de almacenamiento que captan electricidad de la red para liberarla posteriormente según la demanda.

Características de las instalaciones

Los distintos parques proyectados presentan características similares, con variaciones en capacidad y autonomía:

BESS Asturias 2 y 3 : 209,76 MWh cada uno, con 40 contenedores y autonomía de cuatro horas.

: 209,76 MWh cada uno, con 40 contenedores y autonomía de cuatro horas. BESS Asturias 4 : 118,44 MWh, con mayor autonomía (hasta ocho horas).

: 118,44 MWh, con mayor autonomía (hasta ocho horas). BESS Corredoria-Benbros : 59,18 MWh.

: 59,18 MWh. BESS Corredoria-Remina : 209,76 MWh.

: 209,76 MWh. BESS Hornero ST1: 60 MWh.

Estas instalaciones incluyen sistemas de seguridad, monitorización y protección contra incendios, además de líneas de evacuación subterráneas para su conexión a la red eléctrica.

Preocupación por la cercanía a viviendas

Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo la proximidad de estas infraestructuras a zonas habitadas. Según los propios datos de la empresa promotora, algunas instalaciones se situarán a apenas 100 metros de viviendas en Fitoria, y a distancias de entre 500 y 600 metros de otros núcleos como Cuyences o La Corredoria. "La proximidad conlleva una fuerte contaminación electromagnética para la vecindad y los animales", alertan los ecologistas.

También se encuentran próximas a equipamientos deportivos y rodeadas de barrios residenciales, lo que ha generado una fuerte oposición vecinal.

Desde la Coordinadora denuncian que tanto sus alegaciones como las de los vecinos han sido rechazadas, pese a que consideran que estas ubicaciones no son adecuadas por su cercanía a población.

Riesgos ambientales y para la salud

Entre los argumentos expuestos por los colectivos ecologistas destacan:

El posible impacto de los campos electromagnéticos sobre la salud humana y la fauna.

El riesgo de incendios o fugas térmicas en baterías de ion-litio, con emisiones potencialmente tóxicas.

La posible contaminación del agua en caso de incendios, debido al uso de grandes cantidades de agua para su extinción.

Consideran que este tipo de instalaciones no deberían ubicarse en entornos próximos a viviendas, ni en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental.

Proliferación de proyectos en Asturias

Actualmente, existen al menos 83 proyectos de parques de baterías en tramitación o desarrollo en distintos concejos asturianos como Gijón, Avilés, Siero, Mieres o Langreo.

Noticias relacionadas

Desde la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies se considera excesiva la concentración de estas infraestructuras en relación con el consumo eléctrico regional y se reclama una planificación más rigurosa, así como su alejamiento de zonas habitadas.