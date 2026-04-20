Gonzalo Otero, alcalde de barrio de Foncalada y entorno: "La gran asignatura pendiente de esta zona es el centro de salud, está saturado"

Es el alcalde de barrio más joven, con apenas 29 años, una labor que hace «con mucho orgullo, porque siempre me ha gustado la participación y el trato cercano, por eso trabajo con niños con necesidades educativas especiales. Gonzalo Otero compatibiliza la alcaldía de la zona centro de Foncalada y entorno con su trabajo de maestro de Pedagogía Terapéutica (PT)en un colegio de Noreña y el puesto de secretario general de Nuevas Generaciones de Asturias, que asumió en junio del año pasado.

¿De cuándo arranca su vinculación con el centro de Oviedo?

Nací en el centro, en la calle Fruela, donde vivieron mis padres, luego viví de alquiler en la calle Quintana y finalmente vine aquí, a la calle Santa Clara, en pleno corazón de Oviedo, donde he pasado toda mi juventud con mis hermanos y mi madre.

¿Cuáles son los rangos que definen esta zona?

El centro de Oviedo todavía conserva su esencia de barrio pese a tratarse de una capital y de estar en clara expansión turística y económica. Es un barrio con vecinos de siempre y con pequeños comercios que dan una atención cercana y no compiten con las grandes superficies, sino que se complementan.

¿Cómo surgió la propuesta de la alcaldía de barrio?

El alcalde, Alfredo Canteli, recuperó la figura de la alcaldía de barrio, que en su día había impulsado Gabino de Lorenzo, buscaba una persona dinámica y quiso contar conmigo.

¿Por qué aceptó?

Siempre he sido una persona muy participativa, vengo del asociacionismo, formé parte de la Federación General de Asociaciones de Asturias. Me lo propuso y me animé. Estoy muy contento. Canteli, sin ser vecino de este barrio, es una persona bien cercana a esta zona. Es un habitual, igual está por las mañanas tomando un café o por la tarde tomando un culín de sidra en Gascona, así que sabe de primera mano las necesidades que hay.

¿Ha cambiado mucho el barrio desde que era niño?

En los últimos siete u ocho años hemos visto la evolución del centro. El objetivo del alcalde es modernizar la ciudad y Oviedo puede presumir de ser una de las ciudades del siglo XXI.Una modernización que se ve en la atracción de comercio, la accesibilidad y la renovación de calles, como la que ha comenzado en la Alonso Quintanilla, que surge de una propuesta vecinal. A los vecinos les gusta ver al alcalde a pie de calle, les reconforta comprobar que sus propuestas, al cabo de unos meses, se ponen en marcha.

Antes decía que el centro conserva su esencia vecinal pese a su expansión turística. ¿Se nota mucho la presión del turismo?

No. Oviedo siempre ha sido una ciudad de servicios, el turismo se complementa con la vida diaria de la ciudad.Somos una ciudad que acoge, con un barrio y un centro que saben acoger. Oviedo ha sido capital gastronómica, es capital europea del deporte y aspira a la capitalidad cultural europea. Son objetivos que el alcalde se ha fijado para conseguir que Oviedo sea un a ciudad moderna. Mucha gente atrae a más gente. Solo hace falta salir y ver la actitud, el sentimiento de alegría y buen rollo que hay en las calles.

¿Qué es lo mejor de esta zona?

Su rico valor patrimonial, tenemos el Teatro Campoamor, la fuente de Foncalada que, por fin está en obras. Fue una de mis primeras demandas porque llegó a tener hasta felechos. El patrimonio no solo hay que venderlo, también hay que cuidarlo y ma ntenerlo.

¿Y lo más mejorable?

A corto plazo necesitamos arreglar el problema que tenemos en el centro de salud de La Lila que aparte de ser un referente en la atención primaria para esta zona recibe una sobre carga de trabajo por las tardes, porque otros centros derivan aquí sus urgencias. La gente se queja muchísimo de la saturación, tanto los vecinos como el propio personal médico, de enfermería y administrativo. Una ciudad moderna necesita tener servicios públicos sanitarios a la altura. El funcionamiento del centro de salud es la gran asignatura pendiente de esta zona. Hace falta reforzar y reorganizar la gestión de los centros de salud.

¿Qué retos tiene el centro ?

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Un reto para el barrio de Foncalada es dotarlo de aparcamientos. El sistema de aparcamientos en el centro de la ciudad necesita modernizarse. Antes había un coche por familia, ahora es raro la familia que no tenga dos o más vehículos, por eso se nota tanto la escasez de aparcamientos y el ayuntamiento lo está estudiando.