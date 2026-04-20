IU celebra la puesta en marcha de la oficina temporal de regularización de inmigrantes en Oviedo
"Frente a quienes utilizan el miedo y la desinformación, defendemos una política basada en la legalidad, los derechos y la convivencia", señala el portavoz, Gaspar Llamazares
La oficina temporal de regularización puesta en marcha por el Ayuntamiento ha sido valorada de forma positiva por IU-Convocatoria por Oviedo, que considera esta medida como "una respuesta necesaria ante una realidad social existente". La formación destaca que el servicio permitirá atender solicitudes del proceso impulsado por el Gobierno central de forma ordenada, eficaz y conforme a la legalidad vigente.
El portavoz del grupo municipal, Gaspar Llamazares, defendió el enfoque adoptado y lanzó un mensaje directo frente a las críticas: "Frente a quienes utilizan el miedo y la desinformación, defendemos una política basada en la legalidad, los derechos y la convivencia". Además, subrayó que la regularización será positiva para la ciudad, al fortalecer la economía y garantizar condiciones laborales dignas.
Desde IU insisten en que este proceso tendrá efectos beneficiosos para el municipio, ya que contribuirá a normalizar la situación administrativa de muchas personas, mejorar los derechos laborales y combatir la economía sumergida. En este sentido, rechazan de forma contundente los discursos alarmistas, especialmente los que vinculan la medida con un supuesto "efecto llamada" o con el colapso de los servicios públicos.
La formación también ha pedido coordinación entre administraciones para garantizar una atención ágil y suficiente durante el proceso. A su juicio, reforzar los servicios municipales no debe entenderse como una carga, sino como una inversión en cohesión social, clave para afrontar con garantías este proceso de regularización en la ciudad.
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