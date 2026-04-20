Mateo Domenech, oro en la Olimpiada Española de Física un mes después de ganar el bronce en Matemáticas

Mateo Domenech, alumno del IES Alfonso II, logró días atrás en Zaragoza una medalla de oro en la XXXVII Olimpiada Española de Física y viajará en septiembre a Brasil para participar en la prueba Iberoamericana. Consiguió la distinción menos de un mes después de alzarse con la presea de bronce en la competición de Matemáticas, también de carácter nacional, que se celebró en Las Rozas (Madrid).

«Será emocionante representar a España», afirma el estudiante ovetense, que cursa 2.º de Bachillerato, que aún no sabe las fechas en las que tendrá que desplazarse al país sudamericano ni en qué ciudad se celebrará la prueba.

Su clasificación en sexta posición, premiada con la medalla de oro, le permite acudir junto a otros tres compañeros a la prueba que se organizará en Brasil, que reunirá a veintidós países. En la Olimpiada nacional de Física, que se celebró en dependencias de la Universidad de Zaragoza, se entregaron diez oros, quince platas, veinte bronces y veinticuatro menciones de honor entre todos los participantes.

La entrega de los premios empezó por estas últimas distinciones, en orden decreciente de clasificación. Y el nombre de Mateo Domenech no estaba entre los citados. Tampoco en los que se alzaron con las medallas de bronce ni las de plata. «Hasta que llegaron a la sexta posición …», asegura el alumno del IES Alfonso II, que no esperaba este resultado.

Las pruebas de la Olimpiada Española de Física constaban de «dos partes», explica. Una primera en la que los organizadores de la prueba, la Real Sociedad Española de Física, proporcionaba materiales a los estudiantes para realizar experimentos y calcular la presión atmosférica. «Teníamos tres horas para resolverlo», comenta Mateo Domenech.

Para el examen planteado después, en la misma jornada, pero por la tarde, el tiempo fijado era de cuatro horas. En ese tiempo, los estudiantes que habían logrado las mejores posiciones en las olimpiadas de las diferentes comunidades autónomas tuvieron que resolver tres problemas. La suma de las puntuaciones de las dos pruebas dio como resultado la medalla de oro para el estudiante ovetense en una competición que está dirigida a alumnos matriculados en 1.º o en 2.º de Bachillerato, o en el último curso de Formación Profesional (FP) de segundo grado de los centros de secundaria españoles.

Química

La posición lograda permitirá a Mateo Domenech viajar «a otro continente», cruzar el Océano Atlántico, y representar a España. En unos días, el estudiante ovetense, que desde que volvió de Zaragoza recibe numerosas felicitaciones por los pasillos del instituto, emprenderá un nuevo viaje para participar en otras olimpiadas nacionales, que serán las terceras en las que participará este año.

Es la competición de Química, a la que acudirá junto a los otros dos estudiantes clasificados en la fase autonómica. Las pruebas se celebrarán en Alicante.

Será la sexta competición de Olimpiadas en la que participará este año, si se suman las regionales y nacionales. Mateo Domenech, que se presentará este curso a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), quiere estudiar el doble grado de Matemáticas y Física.

Desde hace varios cursos, participa en el proyecto «Biblioteca tutorizada», puesto en marcha el IES Alfonso II hace siete años con el objetivo de que estudiantes voluntarios ayuden a otros alumnos del centro de menor edad en el estudio de determinadas asignaturas. Uno de los alumnos que colaboran con este programa, ayudando a compañeros de otros cursos a resolver dudas de Matemáticas, es Mateo Domenech.