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Mirada femenina en la Primavera Barroca, el cuarteto "Marsyas Baroque" recala hoy en Oviedo

Interpretarán el programa "Musas y heroínas", con obras con la mujer de protagonista

Fotografía promocional de «Marsyas Baroque». | ANDREJ GRILC

Fotografía promocional de «Marsyas Baroque». | ANDREJ GRILC

Jonathan Mallada Álvarez

Jonathan Mallada Álvarez

Oviedo

La Primavera Barroca, ciclo organizado por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, ofrecerá este lunes, a las 19.30 horas, la cuarta entrega de la temporada, protagonizada por el cuarteto femenino historicista "Marsyas Baroque".

La formación está integrada por dos españolas –María Carrasco Gil (violín) y Sara Johnson Huidobro (clave)– y dos alemanas –Paula Pinn (flauta) y Konstanze Waidosch (violonchelo)– y han cosechado un gran éxito en ocho años de actividad. Para esta velada, pondrán en liza el programa "Musas y heroínas", formado por obras barrocas compuestas por mujeres o en las que de alguna forma se alude a ellas. De esta manera, en la primera parte figuran entre el repertorio seleccionado la "Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Do mayor" de Georg Philipp Telemann, la "Sonata para flauta y bajo continuo en La menor" de Wilhelmine von Bayreuth, el "Divertimento para dos traversos y bajo continuo en Re menor número 3, op. 3" de Anna Bon di Venezia, "L’entretien des muses-Gracieux" de Michel Blavet y Jean-Philippe Rameau, el "Prélude" de la "Suite para clave solo en Sol menor" de Élisabeth Jacquet de la Guerre, "Plainte" y "Passacaille" de la "Suite à trois en Sol mineur" de Marin Marais y el estreno de "Marsýas", una pieza compuesta por la napolitana Alessandra Bellino hace apenas unos meses.

Tras la pausa, en la segunda mitad, se ejecutarán las "Diferencias sobre Doen Daphne d’over schoone Maeght" de "Der Fluyten Lust-Hof" (de Jacob van Eyck), la "Canzon prima à 4 La Borromea", de Claudia Francesca Rusca, la "Sonata para violín y bajo continuo, op. 16, número 12" de Isabella Leonarda, la "Sonata terza a dos violines, violonchelo y bajo continuo en Sol menor" de Mrs. Philarmonica y el "Concierto para flauta de pico, violín, violonchelo y bajo continuo en Re mayor" de Antonio Vivaldi. Todo ello con una duración de unos 100 minutos (pausa incluida).

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Las entradas (14 euros) se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Campoamor (de 11 a 14 horas), en la taquilla del Auditorio (de 17 a 19.30 horas) la tarde del concierto y en la web municipal entradas.oviedo.es. A las 18.00 horas el grupo ofrecerá una conferencia sobre el programa.

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