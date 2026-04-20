El PP reclama al Principado que el colegio de Latores albergue, cuando se abra el nuevo centro de Montecerrao, un CAI

El Partido Popular (PP) exige al Gobierno regional que, tras la apertura del colegio de Educación Especial de Montecerrao, el centro de Latores se mantenga como centro del programa de Transición a la Vida Adulta y un CAI (Centro de Apoyo a la Integración). Esta petición, que se incluye en la proposición no de ley presentada en la Junta General por la formación, recibió el apoyo de la Ampa (Asociación de Madres y Padres), varios de cuyos integrantes acudieron junto a la diputada del PP y portavoz de Educación, Gloria García, a la zona en la que se constuye el nuevo equipamiento educativo.

García subrayó que el equipamiento que se construye en la calle Riosa “nace pequeño”, con capacidad para 240 alumnos. "Lo ha reconocido la consejera de Educación, Eva Ledo, que ahora quiere justificarlo con múltiples disculpas, pero ninguna creíble”, dijo la parlamentaria, que acusó al Gobierno de Adrián Barbón de “falta de planificación”.

“Nos llama la atención que Eva Ledo se haga de nuevas. No puede escudarse en procesos heredados, ya que antes de su nombramiento como consejera llevaba años desempeñando cargos de dirección general. Del mismo modo, el director de Infraestructuras tampoco se encuentra ante una situación desconocida,” comentó la parlamentaria.

Gloria García indicó que la Consejería de Educación “tiene abandonada a la Educación Especial”. Teme la diputada que el Ejecutivo autonómico “vengan a hacerse una foto de inauguración con fines electoralistas antes de que termine la legislatura, sin que el centro se ponga realmente en funcionamiento”.

Días atrás, la Consejera indicó que se está estudiando mantener abierto el centro de Latores para que conviva con el nuevo equipamiento de Montecerrao una vez que entre en funcionamiento. "Dispondremos de una instalación mayor, pero que igual no es tan grande como se necesita para atender las necesidades", aseveró.

La Ampa

En estos últimos años, con proyectos desde 2016, “se llegó a hablar de un macrocentro, de que el colegio se inauguraba a finales de este año y después de que antes de finalizar la legislatura y ahora dicen que entrará en funcionamiento en el curso 2028/2029”, manifestó Gloria García, que exigió al Principado que “agilice la obra, porque llevamos ocho meses desde el inicio y está ejecutado al 10%”.

La diputada del PP denunció, además, que la Consejería de Educación no acomete las reformas que necesita el colegio de Latores. El centro, afirmó Esther Fernández Quirós, vocal de la Ampa, “está totalmente abandonado”. “Llevamos años reclamando y sentimos que no nos escuchan”, dijo antes de apoyar la iniciativa del PP de poner en marcha en el colegio de Latores, cuando funcione el nuevo centro, un CAI.