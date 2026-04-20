Vox presiona para que la recuperación de Conjunto Histórico de Olloniego se incorpore al Plan de Acción Anual 2027 de Oviedo

El grupo municipal de Vox en Oviedo llevará al próximo Pleno una iniciativa para exigir que el Conjunto Histórico de Olloniego se incluya en el Plan de Acción Anual 2027 del Plan Estratégico de Cultura Oviedo 2035 (PECO). La formación considera que este enclave, declarado Bien de Interés Cultural, continúa en una situación de abandono inadmisible y sin una planificación clara para su recuperación.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, criticó con dureza la gestión del equipo de gobierno del PP. "La recuperación del Conjunto Histórico de Olloniego tiene que ejecutarse ya, y dejar de ser una más de las promesas incumplidas", afirmó, insistiendo en que debe convertirse en una actuación prioritaria dentro del cronograma cultural municipal.

Peralta denunció además que el Ayuntamiento "lleva años incumpliendo el deber de mantenimiento y conservación del patrimonio", y recordó la pérdida de fondos europeos destinados a la rehabilitación de elementos como la capilla, el palacio, la Torre de Muñiz o el Puente Viejo. "Hace dos años se perdieron ayudas clave y se comprometieron a ejecutar el proyecto igualmente, pero no hay avances", subrayó.

La propuesta de Vox plantea incorporar la actuación dentro del programa de Patrimonio Cultural del PECO, bien como proyecto de segundo nivel si ya cuenta con presupuesto, o de tercer nivel si aún requiere desarrollo técnico. La edil criticó que estas actuaciones "se releguen a documentos estratégicos sin partida ni calendario definido".

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Por último, la portavoz incidió en la falta de concreción del Gobierno local pese a compromisos previos. "El PP presume de proteger el patrimonio histórico, pero es pura propaganda", aseguró. En este sentido, recordó que, pese al anuncio en 2024 de que la recuperación se afrontaría con fondos propios, "aún no existe un compromiso firme ni una fecha cerrada", algo que considera incompatible con las aspiraciones de Oviedo a ser Capital Europea de la Cultura 2031.