Más de 500 personas estarán en Oviedo durante el memorial del bombero Eloy Palacio diez años después de su muerte

Más de medio millar de personas de todos los puntos de España, entre profesionales y deportistas de cualquier índole, estarán en Oviedo el próximo día 3 de mayo para participar en el VI Memorial Eloy Palacio Alonso, el bombero que perdió la vida mientras trabajaba en la extinción del incendio que arrasó dos edificios en las calles Uría y Melquiádes Álvarez, el día 7 de abril de 2016.

La edición de este año, según explican los propios compañeros del fallecido, tiene un carácter "aún más emotivo" al coincidir con el décimo aniversario de la muerte del bombero. "Nuestra intención en hacer honor y recordar a Eloy, que murió ayudando a sus compañeros y a la ciudadanía", aseguró este martes Juan Carlos Fernández, "Cuni", que se emocionó hasta tal punto durante la presentación del evento que se le saltaron las lágrimas al hacer mención a su amigo y compañero en el Servicio de Extinción de Incencios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Oviedo. "Algunos aún no estábamos todavía en el cuerpo, pero sé que el desgraciado accidente de Eloy sirvió para unir a la profesión y para hacernos mejores", sostiene Juan Manuel García, un joven bombero del parque de Oviedo.

A diferencia de otras ediciones, en las que las pruebas se repartieron en dos días, en esta ocasión todo el programa se concentrará en el domingo. A las 09.45 horas dará comienzo la carrera vertical "La Jirafa", que consiste en subir los 21 pisos del emblemático edificio ovetense en el menor tiempo posible. Los bomberos lo hacen con su equipo habitual de trabajo, que pesa unos 25 kilos, y el año pasado el ganador lo consiguió en un tiempo de un minuto y cuarenta y cinco segundos. A las doce del medio día se celebrará una carrera de 5 kilómetros que partirá desde el Teatro Campoamor. Media hora después, en la calle Jovellanos, arrancará "El último bombero", una competición que engloba varias pruebas relacionades con actividades ligadas a la profesión.

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En la presentación de este martes estuvo la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, que es uno de los principales patrocinadores de un evento que mezcla lo deportivo con lo solidario. "Todo lo recaudado este año irá destinado a la Asociación Galbán contra el cáncer infantil y a la Fundación Aladina", dijo Conchina Méndez, quien también tuvo un recuerdo para el bombero fallecido. "Su memoria sigue muy presente", recordó. El edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, también recordó la figura de Eloy Palacio y destacó la buena preparación que tienen los bomberos de Oviedo. "A mi no me sorprende todo lo que hacen, estoy muy cerca de ellos y se de sobra lo bien que trabajan y lo cachas que están", afirma.