Los amantes de los quesos tienen una cita con Fromago: inscríbete y participa en este evento gastronómico de referencia
El evento gastronómico empieza la gira de Fromago Cheese Experience 2026 con primera parada en Oviedo, el martes 28 en el Club LA NUEVA ESPAÑA
L. L.
Si eres un amante de los quesos, marca en rojo esta fecha en tu agenda. El próximo martes 28 de abril, la feria gastronómica Fromago impulsada por la Diputación de Zamora, empieza su gira para dar a conocer las bondades de este producto con primera parada en Oviedo.
El Club LA NUEVA ESPAÑA será el lugar elegido para albergar el inicio de una estrategia de alcance nacional e internacional que busca consolidar la feria como una referencia en el sector quesero.
La estrategia promocional también tendrá presencia en distintas plazas de España y Portugal, con la intención de ampliar el alcance del evento y atraer tanto a público general como a profesionales.
Si quieres asistir al encuentro solo tienes que hacer clic aquí e inscribirte.
Programa
11:45h Recepción de invitados
12:00h Bienvenida por parte de Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA
12:05h Intervención Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado de Asturias
12:15h Intervención de D. Víctor López, vicepresidente del Patronato de Turismo de la Excma. Diputación de Zamora
12:25h Charla con Sara Fregeneda, directora de Fromago
12:40h Mesa coloquio con la participación de:
- Fernando Fregeneda, quesería La Antigua Fuentesaúco
- Manuel Viaño, queserías Reny Picot Fresno de la Ribera
- Natalia Lobeto, quesería Redes. Queso Casín DOP
- Verónica Álvarez, quesería Temia. Queso Afuega’l Pitu DOP
13:10h Intervención de Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora
13:20h Fin de acto. Degustación de quesos asturianos y zamoranos
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