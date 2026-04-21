Beethoven monopoliza la próxima cita de la Filarmónica de Oviedo este miércoles

La Sociedad Filarmónica de Oviedo vivirá el próximo miércoles, en su horario habitual de las 19:45 h, el concierto previsto para el mes de abril, que cuenta con un aliciente muy especial ya que sobre el escenario confluirán la Orquesta de la propia Fundación Filarmónica de Oviedo (bajo la dirección de Pedro Ordieres), y el pianista Domenico Codispoti, un habitual en las programaciones de la centenaria institución ovetense. La cita, la número 2.104 de la Filarmónica, está subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y cuenta con el patrocinio de la Fundación EDP, Caja Rural de Asturias, el diario LA NUEVA ESPAÑA y la Fundación Cajastur.

El programa elaborado para esta velada musical, de casi hora y media de duración (pausa incluida), es un monográfico en torno a la figura de uno de los grandes emblemas de la historia de la música como Ludwig van Beethoven. Así, en la primera mitad se interpretarán la “sonata para piano número 21 en do mayor”, una de las obras de piano más grandes y técnicamente más desafiantes de Beethoven por la exigencia que entrañan sus tres movimientos y la “Obertura Coriolano”, op. 62, una pieza escrita como introducción a una tragedia del jurista y poeta alemán Heinrich Joseph von Collin, secretario áulico del emperador de Austria. La segunda parte está destinada a la interpretación del “Concierto para piano número 4 en Sol mayor”, una obra estrenada públicamente en 1808 que consta de tres movimientos a través de los cuales se percibe un Beethoven innovador y dramático.

La Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo, que ya inauguró la actual temporada de la institución ovetense, constituye un espacio donde personas de distintas edades, trayectorias y niveles musicales comparten el deseo de hacer música juntas con el objetivo de tender puentes entre generaciones a través del lenguaje universal de la música. La finalidad de la agrupación es llevar el nombre de la Filarmónica de Oviedo a teatros y auditorios dentro y fuera de la ciudad, revitalizar el panorama musical con estrenos de obras contemporáneas, recuperar repertorio poco habitual y colaborar con solistas de prestigio que compartan la visión aperturista y el compromiso de la formación.

Por su parte, Domenico Codispoti es graduado con honores en Italia y Estados Unidos bajo la guía de Bruno Mezzena y Joaquín Achúcarro y profesor de piano en el conservatorio Guido Cantelli de Novara. Ha sido galardonado en el Concurso Internacional de Piano “Pilar Bayona”, en el Concurso Internacional de Jaén y en el Concurso Internacional de Piano de Ferrol. Ha sido solista con la Sinfónica de Lucerna, Sinfónica de la Radio de Varsovia, Filarmónica Italiana, Sinfónica Nacional de Islandia y Filarmónica de Brno, entre otras, tocando en nuestro país con distinguidas orquestas como la Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Castilla y León, orquesta de Córdoba, orquesta Ciudad de Granada y Real Filharmonia de Galicia.

Su actividad lo ha llevado a escenarios como el Steinway Hall de Nueva York, Zipper Hall de Los Ángeles, St. James Piccadilly en Londres, Harpa en Reikiavik o la Hong Kong City Hall, actuando en España en el Teatro Real y Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio de Zaragoza, Palacio de Festivales de Santander, Palacio de la Música de La Coruña, Teatro Arriaga de Bilbao o Auditorio Manuel de Falla de Granada.

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Las entradas para este recital se pueden adquirir, al precio de 20 euros, en la página web de venta de entradas de la Sociedad Filarmónica: https://filarmonicaoviedo.koobin.es/