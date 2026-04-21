Cancelados el espectáculo #INCUBATIO Circumambulatio de la Compañía Nacional en el Festival de Danza de Oviedo y el taller vinculado a él

La Fundación Municipal de Cultura de Oviedo ha anunciado la cancelación de la representación de la Compañía Nacional de Danza (CND) prevista para el próximo 25 de abril en el Teatro Campoamor, dentro del Festival de Danza 2026. Según ha informado la entidad, la suspensión se debe a causas ajenas a su voluntad.

La cancelación afecta al espectáculo #INCUBATIO Circumambulatio, uno de los montajes incluidos en la programación del certamen.

La organización ha detallado que el procedimiento de devolución del importe de las localidades y abonos seguirá el protocolo habitual. El plazo de reembolso estará abierto desde la comunicación oficial de la cancelación hasta el 15 de junio de 2026.

En el caso de las entradas adquiridas a través de internet, el importe será reintegrado automáticamente a la tarjeta utilizada en la compra. Para las localidades y abonos comprados en taquilla, las personas interesadas deberán solicitar la devolución presencialmente en la taquilla del teatro, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, presentando los tickets correspondientes.

La suspensión también alcanza al taller “Mover, ver y entender #Incubatio”, que iba a impartir la coreógrafa Muriel Romero para la CND dentro del ciclo Cultura OFF Danza. Esta actividad estaba programada para el jueves 23 de abril en el salón de té del Campoamor.

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La organización lamenta las molestias ocasionadas y agradece la comprensión del público.