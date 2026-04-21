El endurecimiento de los requisitos de los pisos turísticos desploma la oferta en Oviedo

Oviedo no es ajena a la tendencia. El número de plazas en viviendas turísticas se redujo un 18,1% en el último año hasta las 2.845 camas. ¿Cuál es la razón de este descenso? "La erradicación de la oferta ilegal y la implantación de la ventanilla única digital de arrendamientos". Así lo revela el estudio de valoración turística empresarial elaborado por Exceltur, la asociación integrada por una treintena de empresas vinculadas al sector y que incluyen desde alojamientos, agencias de viajes, touroperadores, empresas de transporte hasta centrales de reservas.

La capital asturiana es la séptima ciudad española que más camas, al menos reguladas, pierde. Ibiza lidera la caída con una variación del 70,5% con 447 camas. Los destinos insulares se han mostrado interesados en "contener la oferta alojativa intrusiva", destacan desde la entidad. Le sigue La Coruña con un 38,6% menos hasta las 1.576 estancias, Palma de Mallorca con un descenso del 37,99% hasta los 3.585 puestos, Murcia con una caída del 34,3% para 3.133 vacantes y Santander con una bajada del 24,5% hasta las 3.506 plazas. En sexta posición quedó Alicante con 14.142 espacios y una pérdida del 18,3%.

Otro de los análisis que deja este estudio es que Oviedo es la ciudad asturiana que más plazas pierde en viviendas turísticas. Exceltur también analiza el caso de Gijón, que registró una bajada del 16,8% hasta las 4.820 plazas. Esta situación se debe en gran parte a las regulaciones puestas en marcha por el Principado. El Ejecutivo aprobó en febrero un endurecimiento de los requisitos como que ya no se puede instalar un cajetín en los portales o en otra zona de la vía pública para la entrega de las llaves. La recepción tiene que ser presencial o a distancia. Otro de los requisitos es que en los anuncios debe aparecer el número de Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado y se debe detallar la ubicación exacta. El objetivo final es combatir las prácticas ilegales, aumentar la calidad de la oferta, facilitar la convivencia entre los visitantes y los residentes y garantizar el descanso.

A nivel nacional, tan solo las ciudades andaluzas de Málaga, Sevilla y Granada crecieron en número de camas, por lo que el cómputo global fue negativo con 31.500 plazas menos. "Los datos apuntan a un cambio de tendencia" y este tipo de oferta está vinculada a la intensificación de la presión turística en los grandes núcleos urbanos y genera experiencias negativas en la convivencia, detallan desde la asociación.

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Exceltur también pronostica cómo será la primavera turística. El conflicto en Oriente Medio está cambiando el escenario, afectando a los destinos turísticos de la zona. Es por ello que los turistas internacionales pueden apostar por un destino seguro como España. Además, se predice que los turistas españoles se decanten por destinos interiores. Este crecimiento también tiene su punto negativo porque se espera un encarecimiento de los viajes. El turismo tiene previsto generar 227.157 millones de euros y esta cifra se prevé que sea un 2,5% superior respecto al año pasado. Estos días, las calles de Oviedo están repletas de turistas.