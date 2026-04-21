Extraordinario concierto de "Marsyas Baroque" en Oviedo
El cuarteto femenino exhibe nivel técnico y cohesión interpretativa en un atractivo programa
"Musas y heroínas", la atrevida e interesante propuesta que "Marsyas Baroque" presentó anoche al público ovetense sorprendió por su planteamiento conceptual y su coherencia, cediendo el protagonismo a piezas de diferentes compositores que orbitan en torno al mismo denominador común, que no es otro que la mujer.
Así, la cuarta entrega de la Primavera Barroca, el ciclo organizado, en régimen de coproducción, por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, dejó unos resultados artísticos más que notables gracias al nivel técnico del cuarteto femenino, integrado por la flautista Paula Pinn, la violinista María Carrasco Gil, la violonchelista Konstanze Waidosch y la clavecinista Sara Johnson Huidobro.
Las primeras obras evidenciaron la calidad sonora del ensemble y su escrupuloso tratamiento del repertorio, ejecutando cada pieza bajo criterios historicistas, pero más allá de esto, el conjunto hispano alemán exhibió un equilibrio superlativo y una versatilidad extraordinaria para modificar la plantilla según las exigencias del repertorio. La "Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Do mayor" de Georg Philipp Telemann que abría el concierto permitió a Pinn lucir su poderoso fiato, ciñendo los fraseos a las melodías de sus compañeras para caer juntas en los acordes y las cadencias más exigentes.
Al margen de las piezas de Wilhelmine von Bayreuth, Anna Bon di Venezia o Élisabeth Jacquet de la Guerre, el punto álgido de la primera mitad fue la interpretación de "Marsyas", de Alessandra Bellino. Estrenada hace apenas cuatro meses, se trata de una obra de encargo a la compositora italiana, presente ayer en el concierto, para ejemplificar el desenlace del mito clásico del que el conjunto barroco toma su nombre. Para ello, Bellino se sirve de una sonoridad contemporánea repleta de disonancias que, a pesar de quebrar el estilo del repertorio, fue muy bien acogida por el público que abarrotaba la sala de cámara del Auditorio ovetense.
La segunda parte, algo más breve, mantenía la misma línea argumental, en esta ocasión con obras de Jacob Van Eyck, Claudia Francesca Rusca e Isabella Leonarda, aunque tal vez las más aplaudidas fueron la "Sonata terza para dos violines, violonchelo y bajo continuo en Sol menor" de la enigmática figura Mrs. Philarmonica y el "Concierto para flauta de pico, violín, violonchelo y bajo continuo en Re mayor" de Vivaldi, donde las cuatro intérpretes se mostraron bien cohesionadas y extrajeron un sonido muy sugerente de sus instrumentos.
Finalmente, tras dos horas de recital, regalaron al público la ejecución del "Ballo detto Pollicio" de Tarquino Merula, a modo de propina.
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