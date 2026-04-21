La mujer de Cristiano Ronaldo dona 120.000 euros "fundamentales" para avanzar en la cura de Javi, el niño de Oviedo afectado por el síndrome de Nedamss
La aportación de Georgina Rodríguez sirve para completar el millón y medio de euros que se necesitaba para poder acceder a la terapia experimental que necesita el pequeño: "Estamos muy contentos y muy emocionados, aunque aún queda mucho camino por recorrer"
El niño ovetense Javier Gómez Piera ya tiene otro ángel en su historia. La mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, ha donado 120.000 euros a la fundación que se creó en la capital asturiana para luchar contra la enfermedad que sufre el pequeño, el síndrome de NEDAMSS, una afección neurodegenerativa rara que poco a poco le está afectando al habla, a la movilidad y a la respiración.
La aportación de la esposa del futbolista completa el millón y medio de euros que necesitaba la asociación "El ángel de Javi" para acceder a la terapia génica experimental que podría servir para curar al niño, aunque áun queda mucho camino por recorrer. "Estamos muy contentos. Queda mucho trabajo por delante, pero el apoyo de Georgina ha sido la respuesta a nuestras súplicas y es la inyección que necesitábamos en un momento crítico", dice Ana Piera, madre del pequeño.
Piera explica que la donación de la mujer de Ronaldo llega después de que ella colgase un vídeo en Instagram, este lunes por la noche, en el que hacía ver su angustia y preocupación por la situación que está viviendo hijo. "Ivana me llamó esta mañana para darme la noticia y me dijo emocionada que su hermana, al ver el vídeo, notó en su interior que tenía que hacer algo al respecto. No tengo palabras para agradecérselo", señala la madre del pequeño ovetense. "Tanto ella, como su marido, Cristiano Ronaldo, son extraordinarios. Tienen unos detalles y unos gestos para causas como la nuestra que me parecen impresionantes. Eso demuestra una sensibilidad y un corazón enorme".
La relación de Georgina Rodríguez con "El Ángel de Javi" no es nueva. Tanto la mujer de Cristiano Ronaldo como su hermana, Ivana Rodríguez, llevan tiempo siendo embajadoras de la fundación y aprovechando su influencia para tratar de salvar al pequeño y a otros niños afectados por el síndrome de Nedamss. No en vano, Ivana Rodríguez donó recientemente donó los 100.000 euros que recibió tras proclamarse ganadora del programa "Top Chef’, un gesto que ayudó a dar visibilidad nacional a la situación del pequeño ovetense.
Más allá de los nombres conocidos, el caso de Javier ha despertado una gran ola de solidaridad en Asturias. Asociaciones, vecinos, centros educativos y empresas se han volcado en la organización de eventos y campañas para apoyar a la familia, convirtiendo esta lucha en un ejemplo de movilización colectiva.
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