Oviedo acogerá un congreso de médicos del fútbol profesional desde el 28 al 30 de mayo

Oviedo acogerá del 28 al 30 de mayo de 2026 el XXX Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF), una cita que reunirá en la ciudad a los especialistas médicos de clubes del fútbol profesional español. Será, además, la primera vez que este encuentro se celebre en Asturias.

La sede elegida para el congreso es el Palacio de Exposiciones y Congresos, un recinto que concentrará tanto las sesiones científicas como la actividad paralela vinculada al curso. El programa se desarrollará en la Sala de Cristal, mientras que el vestíbulo principal del edificio acogerá a los expositores ligados al encuentro. El Ayuntamiento de Oviedo colabora en una cita que se celebrará, además, en un momento especialmente simbólico para la ciudad, ya que este año ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte.

La elección de Oviedo para la celebración de este congreso refuerza la estrategia municipal de consolidar la ciudad como sede de congresos, reuniones profesionales y actividades vinculadas al deporte. No se trata solo de una cita de contenido médico y científico, sino también de un evento con capacidad para generar movimiento en la hostelería, la restauración y el sector hotelero local. La propia organización ha cerrado acuerdos con varios establecimientos ovetenses para facilitar el alojamiento de los asistentes durante esos días. Todo ello permite anticipar la llegada a la capital de participantes procedentes de distintos puntos de España y vinculados a clubes de Primera y Segunda División, así como de representantes del sector sanitario y comercial relacionado con la medicina deportiva.

El curso contará con un programa centrado en algunos de los principales retos de la medicina del fútbol profesional y en varias de las cuestiones que marcan hoy el trabajo diario de los servicios médicos de los clubes. Entre los asuntos previstos figuran el «return to play», el fútbol femenino, la nutrición, la fisiología o las lesiones isquiosurales, en un contenido orientado tanto a la actualización de conocimientos como al intercambio de experiencias entre especialistas.

El cartel reunirá, además, a profesionales de referencia en este ámbito, con nombres como Ramón Balius, Xavier Valle, Nicolás Terrados, Laura Ràfols, Claudio Vázquez o el asturiano Antonio Maestro (exmédico del Sporting), entre otros, lo que refuerza el nivel técnico de una cita que situará a Oviedo como punto de encuentro de primer orden para la medicina aplicada al fútbol profesional.

Más allá de su contenido especializado, la cita permitirá asociar durante tres días el nombre de Oviedo a uno de los campos menos visibles, pero más importantes, del fútbol profesional. Los médicos de los equipos desempeñan un papel central en la prevención de lesiones, la recuperación de los jugadores, el seguimiento físico y la toma de decisiones en materia de salud deportiva. Que su principal encuentro anual se celebre en la capital asturiana da a la ciudad una proyección añadida en un año en el que busca reforzar precisamente su perfil deportivo.

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Con este congreso, Oviedo gana una nueva cita de relieve dentro de su agenda de 2026. La ciudad no solo será escaparate institucional por su designación como Ciudad Europea del Deporte, sino también escenario de reuniones profesionales de alcance nacional.