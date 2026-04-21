Oviedo expone hasta mayo las obras del Concurso de Pintura Rápida de Centros Sociales
La exposición se puede visitar en el Centro Social de Villa Magdalena y esta propuesta se integra en la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031
La exposición de las obras participantes en el XII Concurso de Pintura Rápida de Centros Sociales abre este martes en el Centro Social de Villa Magdalena, donde podrá visitarse hasta el 3 de mayo. La muestra reúne una selección de trabajos realizados durante el certamen celebrado el pasado 11 de abril en la plaza de Trascorrales, dentro del programa municipal de exposiciones.
El recorrido expositivo permite contemplar las piezas elaboradas en directo por los artistas participantes, trasladadas ahora a un espacio donde pueden observarse con mayor detenimiento. La exposición, de acceso libre en el horario habitual del centro, recoge distintas propuestas técnicas y compositivas desarrolladas a lo largo de la jornada del concurso.
La iniciativa prolonga la actividad del certamen más allá de su celebración y facilita el acceso del público a los trabajos presentados. La programación se integra en la estrategia cultural municipal y en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, con acciones orientadas a la difusión de la actividad artística en la ciudad.
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