Promoción conjunta y ensalzar Alfonso II, objetivos de Oviedo y la Xunta de Galicia para "exprimir" el Xacobeo 2027

Avanzar de la mano en una promoción conjunta del Camino Primitivo y reivindicar la figura de Alfonso II como reclamo central de la historia jacobea de cara al Año Santo. Son las principales líneas de colaboración abordadas durante una reunión entre los ediles ovetenses de Turismo, Alfredo García Quintana, y Festejos, Covadonga Díaz, con el director general de Turismo de la Xunta de Galicia, Xosé Merelles celebrada esta semana en la capital gallega.

El encuentro da continuidad al protocolo de colaboración firmado el pasado año y avanzar en la planificación conjunta de acciones de cara al Xacobeo 202, así como iniciativas destinadas a mejorar la experiencia del peregrino y potenciar el posicionamiento turístico de Oviedo y Galicia como destinos de referencia internacional. «Oviedo seguirá liderando, desde su condición de origen del Camino, una colaboración leal y ambiciosa con la Xunta de Galicia para aprovechar al máximo la oportunidad que supone el Xacobeo 2027», declaró Quintana.