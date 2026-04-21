El PSOE pide la comparecencia de Mario Arias ante acusaciones "muy serias" de irregularidades en Urbanismo en Oviedo
Carlos Fernández Llaneza pide investigar "hasta el final" los correos anónimos recibidos este mes por el canal municipal de denuncias
E. P.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha pedido la comparecencia del primer teniente de alcalde y concejal de Personal, Mario Arias, para que aclare si recibió en diciembre una denuncia sobre presuntas irregularidades en la dirección general de Urbanismo.
En una rueda de prensa, Llaneza ha explicado que los grupos municipales recibieron este lunes un correo de trabajadores del área de Urbanismo, en el que afirmaban que en diciembre de 2025 se puso en conocimiento de Mario Arias y el sindicato STAO estas presuntas irregularidades.
Los socialistas, que no han querido detallar las irregularidades a las que apuntaban los funcionarios en el correo, han explicado que lo que buscan es que Arias explique en Comisión la próxima semana por qué, si conocía esta denuncia, no ha llevado a cabo "ninguna actuación". Apunta además Llaneza que es "imposible de ignorar" la coincidencia, por fechas, de la dimisión del director general de Urbanismo.
El PSOE, ha agregado Llaneza, va a actuar "con prudencia y responsabilidad institucional" para que se investigue "hasta el final" qué está ocurriendo en el área de Urbanismo de Oviedo.
Por su parte, el concejal Juan Álvarez Areces ha asegurado que lo que está ocurriendo en Urbanismo, después de la renuncia del director general en diciembre y el cese del asesor del alcalde Ignacio Morales por irregularidades relacionadas con el área de licencias, es "lo más grave hasta el momento del mandato", con acusaciones "muy duras" que el Equipo de Gobierno ha de explicar.
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