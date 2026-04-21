La sede de la Confederación Hidrográfica en Oviedo no reabrirá antes de final de año
A las obras de mejora de la eficiencia energética se sumarán otros trabajos para reparar pavimentos y reformar los mostradores de recepción
La sede de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de la plaza de España, sometida a obras de mejora de eficiencia energética, no reabrirá antes de final de año. A la actuación, que concluirá en junio, se unirán unos trabajos complementarios, que incluirán la mejora de la accesibilidad y reparaciones de los pavimentos. Este nuevo proyecto provocará que la vuelta de los trabajadores no se produzca durante este año, aseguran fuentes del organismo estatal.
El presupuesto de licitación de la obra ascendía a 330.0126 euros, que la adjudicataria rebajó a 259.544, y tiene un plazo de ejecución de seis meses. La empresa Extraco, que ya ejecuta ahora la actuación de mejora de la eficiencia energética, acometerá los trabajos. Son obras que se abordarán para «corregir las deficiencias detectadas en la auditoría energética», recoge el proyecto, y otras obras.
Reparación de las barandillas de los balcones
Entre ellas se actuará en los pavimentos de parquet y de mármol de todo el edificio. Los vinílicos se retirarán para ser sustituidos por suelos de tarima flotante sintética laminada. También se repararán las barandillas metálicas de los balcones del edificio y se reformarán los mostradores de recepción y de registro en la planta baja del edificio.
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