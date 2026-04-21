Así será el nuevo equipamiento de uso ciudadano enclavado en uno de los edificios más singulares de Oviedo

Un gran espacio de 800 metros con puntos de atención a los ciudadanos, una biblioteca y salas polivalentes para los ciudadanos en uno de los edificios más singulares de Oviedo. Así será el centro social integrado del Cristo y Buenavista que el Ayuntamiento habilitará en el Calatrava. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, visitó este martes los espacios del futuro equipamiento, destacando su utilidad directa para los vecinos, ya que «será una actuación muy buena para el barrio y para todos los ciudadanos», mientras que el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que incluyó esta actuación dentro de su pacto presupuestario con el PP, subrayó que «se traduce en servicios públicos que mejoran la vida de la gente», poniendo el foco en un equipamiento pensado para acercar la administración, ofrecer recursos cotidianos y dinamizar la vida social en el entorno del Cristo-Buenavista.

El futuro Centro Social Integrado estará ubicado en la planta baja del complejo del Calatrava y contará con un tamaño que permitirá combinar diferentes servicios en un mismo espacio accesible. Su diseño responde a la idea de concentrar recursos municipales en un punto cercano, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando que los vecinos puedan resolver gestiones o participar en actividades sin salir de su barrio.

Uno de los servicios principales será la atención al ciudadano, con oficinas donde se podrán realizar trámites administrativos básicos, recibir información municipal o gestionar solicitudes. Este aspecto es clave dentro del modelo de descentralización del Ayuntamiento de Oviedo, que busca acercar la administración a los barrios y reducir la necesidad de acudir a dependencias centrales.

El centro también incluirá una biblioteca de proximidad, pensada no solo como espacio de lectura, sino como lugar de encuentro cultural. En ella se podrán realizar actividades como presentaciones, talleres o programas educativos, dirigidos a diferentes edades. Este tipo de equipamiento contribuye a reforzar la vida cultural del barrio y a ofrecer alternativas de ocio accesibles.

Además, el espacio contará con salas polivalentes destinadas a asociaciones vecinales, colectivos sociales y actividades comunitarias. Estas áreas permitirán organizar cursos, reuniones, charlas o eventos, fomentando la participación ciudadana y la convivencia entre vecinos. La flexibilidad de estos espacios será uno de los elementos clave del centro, adaptándose a distintas necesidades a lo largo del tiempo.

El proyecto también tiene como objetivo revitalizar el entorno del Cristo-Buenavista, una zona que ha experimentado cambios importantes en los últimos años. La instalación del centro social dentro del complejo del Calatrava contribuirá a generar movimiento diario, atraer usuarios y dar un nuevo uso a un espacio que durante tiempo permaneció infrautilizado.

La futura apertura del complejo con la llegada de la Universidad Alfonso X reforzará este proceso, generando un entorno más dinámico en el que convivirán estudiantes, vecinos y usuarios de los servicios públicos. En este contexto, el centro social actuará como punto de conexión entre diferentes perfiles de población.

Desde Izquierda Unida se ha destacado que este equipamiento responde a una política orientada a resultados concretos, centrada en mejorar la vida cotidiana. En la misma línea, el Ayuntamiento considera que este tipo de centros son fundamentales para construir barrios más activos, con servicios cercanos y espacios que favorezcan la interacción social.

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En conjunto, el Centro Social Integrado del Calatrava se plantea como un equipamiento práctico y cercano, pensado para el uso diario de los ciudadanos. Más allá de su dimensión urbanística, su valor reside en la capacidad de ofrecer servicios útiles, promover la participación y contribuir a que el barrio disponga de más recursos para su desarrollo social. Su puesta en marcha supondrá un paso más hacia un modelo de ciudad en el que los servicios públicos estén cada vez más próximos a las personas.