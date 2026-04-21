La tienda de sombreros de Oviedo que tiene visitas «de más de cien países al mes»

Todo empezó cuando José Albiñana se enteró en su Valencia natal que una tienda de Oviedo buscaba personal. Emprendedor por naturaleza, debió de trabajar primero en La Imperial de la calle Fruela antes de establecerse por su cuenta en un local que había dejado libre una ferretería frente a la iglesia de San Juan, según la reconstrucción histórica de Luis Bobes, hijo de la familia asturiana que en 1964 decidió tomar el relevo porque deseaba volver de Venezuela a su tierra natal. Albiñana quería vender el negocio fundado cuarenta años antes, en principio para limpiar y teñir sombreros, y el acuerdo con los Bobes fue rápido, un traspaso por poderes. «Albiñana solo puso una condición a mis padres: mantener el nombre de la tienda», revela Luis Bobes, la segunda generación de su familia que hoy está al frente de un negocio que cuenta con dos tiendas, una en la calle Melquíades Álvarez, donde están los orígenes de la sombrerería, y otra en la calle Magdalena, más amplia.

Anuncio de la sombrerería, de los años cincuenta. / C. L. B.

El emprendedor valenciano pasó rápido de la reparación y teñido de sombreros a la venta y luego montó un taller en la cercana calle Doctor Casal, de confección de gorras, con plantilla femenina porque «en aquella época cada oficio tenía su gorra, carteros, taxistas, policías, porteros de edificios o maleteros de estación». Para que una pequeña tienda de sombreros de Oviedo vaya por ciento dos años de historia sus responsables han tenido que tomar decisiones clave. Desde vender «boinas a mineros y a tiendas de Sama y La Felguera» a productos aparentemente tan distintos como «abotonaduras, correajes, condecoraciones y galones militares en plena Guerra Civil, fundas de pistola o banderas para el Mundial 82, de los países con sede en Oviedo, como Chile o Argelia», relata Luis Bobes . «Vivir solo de sombreros es complicado», añade. De ahí la necesidad de innovar.

Foto del escaparate de la tienda original de Albiñana, en la calle Melquiades Álvarez, donde estuvo hasta 2007 / C. L. B.

Un paso de tan dilatada trayectoria llegó en 2007. El edificio de la tienda de Melquíades Álvarez se iba a tirar y no habría posibilidad de continuar, una vez rehabilitado. «O seguíamos con un negocio que iba bien, ya teníamos otro local en la misma calle, o lo dejábamos. Decidimos seguir mi hermana y yo, compramos este local de la calle Magdalena y arrancamos con las dos tiendas», detalla Luis Bobes, que en ese momento «complejo» redobló la apuesta por «la modernización y la digitalización, fuimos de las primeras sombrererías en España que vendían on line».

Anuncio de Albiñana que estaba en la antigua estación del Vasco, en Oviedo. / C. L. B.

«Ejemplo internacional»

El reto salió bien. «Nos dio mucha difusión nacional e internacional. Albiñana ha sido puesto de ejemplo de modernización en Polonia, Inglaterra, Francia y en Sudamérica. Fuimos capaces de poner una tiendecita pequeña con proyección internacional», comenta Bobes. Y de ahí nació el blog lasombrereria.com, «con más de dos millones de visitas y que ven cada mes en más de cien países del mundo, nos posicionó mucho como marca», asegura el actual responsable de la tienda, que hace un matiz. «La venta on line no es algo importante para nosotros, nos gusta más el cuerpo a cuerpo, invitamos siempre a nuestros clientes a que vengan a la tienda, esto no se trata de comprar con un clic. Es muy habitual que para vender un producto a Córdoba o Valencia haya diálogo, por teléfono o wasap. Nuestras ventas más lejanas han sido a Australia y Japón».

Noticias relacionadas

Antes de acabar una precisión. Mucha gente en Oviedo creyó que el nombre del negocio era Boinas Elósegui. Pues no. «Es el ejemplo de una mala publicidad. Elósegui era una marca navarra de boinas, puntera, por eso mi padre aceptó aquel cartel, pero muchos pensaron que era el nombre de la tienda», comenta Bobes que destaca la recuperación del taller de sombreros, como servicio a una clientela «muy fiel en el tiempo» . n