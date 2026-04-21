Vox pide la comparecencia de Mario Arias en el Pleno para explicar las denuncias anónimas del área de Urbanismo de Oviedo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este martes la comparecencia del primer teniente de alcalde y concejal de Personal, Mario Arias, para que explique la existencia de una denuncia de acoso laboral en el área de Urbanismo municipal.

En unas declaraciones a los medios, Peralta ha explicado que los grupos municipales recibieron ayer un correo electrónico anónimo "supuestamente redactado por funcionarios del área de urbanismo", en el que se ponía de manifiesto que en diciembre se había trasladado una denuncia al sindicato STAO y al concejal Mario Arias sobre "presiones y mal ambiente laboral" por parte de cargos de la concejalía de Urbanismo, dirigida por Ignacio Cuesta.

"Otras fuentes nos han informado de que esa investigación, que fue externa, concluyó que no había ningún tipo de acoso laboral", ha relatado Peralta. Ante esta situación, y otra denuncia anónima que recibió el propio Grupo Municipal de Vox sobre presiones a funcionarios que las ediles "toman con prudencia", Peralta ha pedido la comparecencia de Mario Arias para que explique "qué está pasando con los funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo".

Vox pide que Arias dé explicaciones en el Pleno y no solo en Comisión para que "todos los ovetenses" sepan qué está pasando en el municipio. A juicio de Peralta, "hoy más que nunca" es necesaria la comisión de investigación que su grupo planteó la pasada semana, de manera que se garantice "un procedimiento transparente, imparcial y objetivo".

Acudir a Fiscalía

Por otro lado, y ante la denuncia anónima que su grupo recibió este lunes, Peralta ha animado a los ciudadanos a denunciar ante la Fiscalía si son testigos de irregularidades, y que aporten las pruebas necesarias.

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"Nosotros sin pruebas no podemos hacer nada, pero tendrán todo nuestro apoyo", ha dicho, para después asegurar que les apoyarán en las denuncias si "son testigos de este tipo de corruptelas".