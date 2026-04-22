Abierto el plazo para la nueva línea de ayudas para jóvenes emprendedores de Oviedo

Oviedo busca jóvenes con ganas de montar sus propias empresas. El Ayuntamiento abrió este miércoles una nueva línea de ayudas para jóvenes emprendedores, dotada con 30.000 euros y con un plazo de 20 días hábiles para solicitarla, según recoge la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Según indican fuentes de la concejalía de Economía y Empleo, Leticia González, la medida busca facilitar la creación de empresas, reducir barreras iniciales y reforzar el tejido económico local.

La iniciativa se dirige a menores de 30 años que hayan iniciado su actividad empresarial desde el 1 de enero de 2026 y cumplan requisitos como estar dados de alta en el régimen de autónomos y tener domicilio fiscal en el municipio. El objetivo, según el equipo de gobierno, es acompañar los primeros pasos de proyectos emergentes y favorecer su consolidación.

Leticia González subrayó que el Consistorio pretende que «cualquier joven con una idea de negocio sepa que en Oviedo puede encontrar apoyo», incidiendo en la necesidad de reducir las dificultades que frenan iniciativas con potencial.

La convocatoria se integra en una estrategia más amplia para fortalecer el tejido productivo y retener talento joven. En este marco, el Consistorio respalda el emprendimiento a través de programas como Oviedo Emprende, con espacios como el Talud de la Ería y el Vivarium de La Corredoria.

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Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en los dos registros municipales situados en la calle Quintana y en La Corredoria, o a través de la vía telemática.