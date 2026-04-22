Alfredo Canteli, distinguido como socio de honor de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
El regidor recibió el reconocimiento durante los actos del patrón del colectivo celebrados en el acuartelamiento Cabo Noval
El Acuartelamiento Cabo Noval acogió este miércoles las conmemoraciones de San Hermenegildo, Patrón de los veteranos del ejército. En este marco, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, recibió la distinción más destacada: su nombramiento como Socio de Honor de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Este reconocimiento, ratificado en la Asamblea Nacional de Madrid, premia la «gran vinculación e implicación» del regidor con la institución.
El coronel Fermín José Olay Fanjul agradeció a Canteli su apoyo constante durante los últimos tres años, clave para fortalecer la labor social de la Hermandad y estrechar lazos institucionales. Con este nombramiento, el Alcalde, que en febrero ya recibió de manos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, refuerza así su compromiso con un colectivo que defiende que el servicio a España es una actitud que perdura más allá de la jubilación.
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