Apuñalado en su despacho de Oviedo un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"

Parece de película, pero no lo es. Y ocurrió en Oviedo. El abogado que debía intervenir esta mañana en la capital asturiana en el juicio contra el narco Carlos González Morales, "Matador", ha sido hallado en su despacho con una herida de arma blanca en el tórax después de que no se presentase en el juzgado para la vista oral en la Audiencia Provincial Penal número 3.

El letrado Fausto Suárez, de 69 años, fue trasladado al hospital intubado, pero consciente y con pronóstico reservado. Agentes de la Policía Nacional están ahora mismo investigando lo ocurrido en el mismo despacho del letrado, situado en la avenida de Colón. "Hubo un gran revuelo de agentes, pero no sabemos si detuvieron a alguien", dicen los vecinos de la zona.

Al parecer, el primer aviso al 112 se produjo a pasadas las once de la mañana, cuando alguien alertó de que se había encontrado en el citado despacho a un abogado "sangrando mucho". Era Fausto Suárez, a quien, por otro lado, llevaban ya largo rato esperando en los juzgados de Oviedo, donde debía iintervenir en la vista por el caso contra la red de narcotráfico de Carlos González Morales, "Matador", pillada con un alijo de 600 kilos de cocaína incautados en una nave del concejo de Siero en 2022, en el marco de una operación internacional compleja en la que participaron agentes encubiertos y distintas fuerzas policiales coordinadas a nivel transnacional.

Se vivieron momentos de incertidumbre antes del juicio al desconocerse el paradero del letrado. Finalmente, el tribunal decidió proseguir con la vista sin la presencia de la acusada a la que representa Fausto Suárez, que se encontraba herido de una apuñalada en su despacho, razón por la que no había podido acudir a la cita.

"¡Lo mataron!"

Esos instantes de tensión vividos en los juzgados alcanzaron especial intensidad cuando Cristina Orsi Padula, la acusada representada por Fausto Suárez, exclamó: "¡Lo mataron, lo mataron!". Fue tras un rato de espera por la llegada de su letrado y tras hablar las autoridades con la mujer del mismo, que les comunicó que había salido de casa.

Al ver que había marchado de su hogar pero no había llegado al juzgado, su representada se puso en lo peor y realizó la exclamación. Tras más de una hora y media de espera, el decano del Colegio de Abogados de Oviedo entró a hablar con la jueza y la fiscal, y al salir pidió una toga para representar a Cristina Orsi Padula, algo con lo que ella no se mostró conforme alegando que "desconocía la causa judicial". Finalmente, el tribunal optó por arrancar el juicio obviando la parte relativa a la acusación contra ella.

Orsi Padula contó en el juzgado que ayer mismo por la tarde se había reunido con su abogado, Fausto Suárez. También trascendió que, ya por la noche, el letrado acudió al HUCA por un cólico nefrítico. Igualmente, al parecer había pedido también esta misma semana dejar el caso porque "no se encontraba bien".

El juicio ya se había suspendido

El juicio contra la red de narcotráfico de "Matador" ha estado plagado de obstáculos. A principios de enero, un primer intento de vista oral naufragó, de nuevo por causas relacionadas con la defensa de la brasileña Cristina Orsi Padula. Quedó suspendido después de que cambiase de abogado y asumiese su defensa Fausto Suárez, quien pidió tiempo para leerse un sumario que suma 8.000 folios.

Hubo otros motivos para que la presidenta del tribunal, Ana María Álvarez (el resto del tribunal lo componen los magistrados Pilar de Lara y Francisco Javier Rodríguez Santocildes), suspendiese la vista. El abogado de "Matador", el coruñés Luciano Prado del Río, adujo que habían solicitado dos comisiones rogatorias a Colombia, sin que haya habido respuesta, y además había una testigo que no ha sido consignada. La fiscal antidroga, Ana Méndez, y las defensas, estuvieron de acuerdo con la suspensión.

Esta circunstancia abría la posibilidad de que los cuatro narcos que aún están en prisión pudieran acceder a la libertad provisional, ante los problemas de calendario del juzgado para fechar una nueva vista oral. Fueron detenidos en octubre de 2022, y ya se les ha prorrogado la prisión preventiva por dos años en 2024, por lo que en octubre de 2026 tendrían que quedar libres a menos que pesase una condena sobre ellos. Cristina Orsi (pareja de "Matador" en el momento de los hechos) quedó en libertad con cargos a los siete meses, en 2023.

Los tres principales encausados, Carlos González Morales "Matador", Sergio Esteban Ardila y Luis Vieira Méndez, se enfrentan a penas de 20 y 21 años, así como a multas de hasta 145 millones de euros, el precio de los 600 kilos de cocaína vendidos por dosis. Aparte de tráfico de drogas, se les acusa de organización criminal y depósito de armas, ya que la Policía Nacional aprehendió un auténtico arsenal en la nave de Naón (Siero). A la entonces mujer de "Matador" le piden siete años, y al quinto implicado, Eder López de la Torre, un total de 16.

La operación contra esta red de narcotráfico implicó una exhaustiva operación internacional con infiltrados, simulando sin levantar sospechas las autoridades el traslado y entrega de una droga que la red de "Matador" esperaba en España. Toda la operación reventó en la nave de Naón (Siero), donde además de la cocaína monitorizada por los agentes hallaron un auténtico arsenal de armas de guerra, cuya procedencia aún no ha trascendido con claridad.