El Ayuntamiento de Oviedo impulsa "Un café por una historia": charlas con personas sin hogar en Los Prados

"Sentarse a tomar un café podrá convertirse en una experiencia transformadora". Ese es el punto de partida de "Un café por una historia", la iniciativa que el Ayuntamiento de Oviedo y Cáritas Diocesana presentaron este miércoles y que se celebrará el próximo 8 de mayo, entre las 17.00 y las 19.00 horas, en el Centro Comercial Los Prados. La propuesta invita a la ciudadanía a compartir unos minutos de conversación con personas que han vivido en primera persona el sinhogarismo. Será un encuentro directo con el objetivo de desmontar prejuicios y humanizar una realidad que muchas veces permanece invisible.

La actividad se enmarca dentro de una jornada de sensibilización sobre el sinhogarismo en Oviedo, que incluyen, previamente, charlas en centros sociales como Villa Magdalena, Ventanielles y Otero. Con ello, se busca implicar a vecinos, usuarios y ciudadanía en general en un cambio de percepción social sobre esta problemática.

Los datos reflejan la dimensión del fenómeno en la ciudad. El programa de atención a personas sin hogar de Cáritas ha acompañado a 1.556 personas diferentes en Oviedo. De ellas, el 18% son mujeres, un dato que la entidad considera especialmente alarmante por el incremento del sinhogarismo femenino. Además, un 7% de las personas atendidas tienen más de 65 años, lo que evidencia la aparición de nuevos perfiles vulnerables.

La responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas, Zoraida Sienra, explicó que "el objetivo se centra en romper el estigma social que genera la situación de sinhogar y que dificulta la promoción de estas personas". Además, añadió que "la iniciativa nace precisamente por una necesidad que las propias personas nos transmiten".

Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, señaló que el sinhogarismo arrastra "muchas connotaciones negativas relacionadas con la percepción de delincuencia o peligrosidad", lo que contribuye a una visión distorsionada. "Existen otras muchas realidades como la desprotección, el abandono o la indiferencia que la gente desconoce", indicó.

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Velasco subrayó que la actividad pretende "fomentar un cambio de mentalidad hacia una realidad que está al alcance de cualquiera", recordando que situaciones como problemas de salud, dependencia o dificultades vitales pueden llevar a cualquier persona a este contexto. "Mirar con otros ojos es la única forma de evitar juicios y miedos", afirmó, antes de concluir que "un café o una historia nos permitirá conocer otras realidades, otros sueños y otras situaciones".