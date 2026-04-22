Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Oviedo invertirá casi 4 millones de euros en la mejora del servicio de Bomberos: nuevos vehículos para sofocar incendios y organización digital del área

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Oviedo sobre los fondos Unespa, obligando a destinar el dinero a la mejora del servicio de bomberos

Los bomberos intervienen en la calle San Francisco.

Los bomberos intervienen en la calle San Francisco. / Irma Collín / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Nuevos vehículos que van desde una autoescala de 42 metros para sofocar incendios en altura, furgonetas para el desplazamiento de los efectivos ante cualquier emergencia y que tenga una parte destinada para guardar el material y autobombas para tener el agua suficiente para extinguir las llamas. El Ayuntamiento invertirá casi 4 millones de euros en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) hasta 2028. Las primeras mejoras se pusieron en marcha hace un mes con un nuevo sistema de gestión informático al que tienen acceso todos los funcionarios del área: «Ahora podemos decir que el parque se está modernizando», anuncia uno de los bomberos que lleva años reclamando mejoras en esta área dependiente de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

¿Cómo se financiarán todas estas inversiones? A cargo de los fondos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa). La ley recoge que entre un 2,5% y un 5% de las primas derivadas del pago por parte de los ciudadanos de los seguros de incendios o multirriesgo tienen que ser devueltas a las administraciones que tienen servicio de Bomberos para mejorar sus servicios. Este es el caso de Oviedo. Sin embargo, el Ayuntamiento optó por destinar esta cantidad a otros gastos. Por ejemplo, al abono de las nóminas de los efectivos o las facturas de la luz del parque de Rubín. Una decisión que fue recurrida por la sección sindical de UGT de Bomberos, representada por el abogado Javier Calzadilla, ante los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) les dio la razón en noviembre de 2024.

El equipo de gobierno recurrió esta decisión presentando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La decisión de la Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativa llegó esta misma semana dándo la razón a los bomberos. «Se acuerda la inadmisión a trámite de este procedimiento y se impone las costas al Ayuntamiento con un límite de máximo de 1.000 euros», se recoge en las tres páginas de escrito que ya ha sido notificado a las partes. Contra esta decisión, ya no cabe recurso.

Noticias relacionadas

De forma paralela al procedimiento judicial, y una vez conocida la decisión del TSJA, el equipo de gobierno redactó un plan de inversiones a cargo de los fondos Unespa. Este año invertirán 1,45 millones de euros para la adquisición de dos vehículos para los mandos y de transporte del personal ante cualquier emergencia. Se espera que sean recepcionados por los Bomberos en las próximas semanas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
  2. Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  3. Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros
  6. Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar: el Gobierno modifica la ley que endurece las sanciones
  7. Rodrigo Cuevas, el niño que saludaba por la calle cuando volvía de pasar el verano en Rodiezmo, regresa a Oviedo
  8. Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro

El Ayuntamiento de Oviedo invertirá casi 4 millones de euros en la mejora del servicio de Bomberos: nuevos vehículos para sofocar incendios y organización digital del área

El Ayuntamiento de Oviedo invertirá casi 4 millones de euros en la mejora del servicio de Bomberos: nuevos vehículos para sofocar incendios y organización digital del área

Alfredo Canteli, distinguido como socio de honor de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil

Alfredo Canteli, distinguido como socio de honor de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil

Apuñalado en su despacho de Oviedo un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"

Apuñalado en su despacho de Oviedo un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"

La radio escolar del IES Doctor Fleming hace cantera poética

La radio escolar del IES Doctor Fleming hace cantera poética

¿Cuándo comenzará la nueva fase de descontaminación de la Fábrica de Gas? La cuenta atrás ha comenzado a la espera de los informes del Principado

¿Cuándo comenzará la nueva fase de descontaminación de la Fábrica de Gas? La cuenta atrás ha comenzado a la espera de los informes del Principado

Despiden al trabajador de una hamburguesería de Oviedo tras ver sus jefes por Tik Tok que había puesto el himno de la Falange en los altavoces del local

Despiden al trabajador de una hamburguesería de Oviedo tras ver sus jefes por Tik Tok que había puesto el himno de la Falange en los altavoces del local

Oviedo se convierte en punto de encuentro para debatir el futuro de los incentivos fiscales en el deporte

Oviedo se convierte en punto de encuentro para debatir el futuro de los incentivos fiscales en el deporte

IU considera "imprescindible" tener en cuenta las opiniones de la plantilla de TUA en la actualización de las líneas de bus

IU considera "imprescindible" tener en cuenta las opiniones de la plantilla de TUA en la actualización de las líneas de bus
Tracking Pixel Contents