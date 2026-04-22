El Ayuntamiento de Oviedo invertirá casi 4 millones de euros en la mejora del servicio de Bomberos: nuevos vehículos para sofocar incendios y organización digital del área

Nuevos vehículos que van desde una autoescala de 42 metros para sofocar incendios en altura, furgonetas para el desplazamiento de los efectivos ante cualquier emergencia y que tenga una parte destinada para guardar el material y autobombas para tener el agua suficiente para extinguir las llamas. El Ayuntamiento invertirá casi 4 millones de euros en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) hasta 2028. Las primeras mejoras se pusieron en marcha hace un mes con un nuevo sistema de gestión informático al que tienen acceso todos los funcionarios del área: «Ahora podemos decir que el parque se está modernizando», anuncia uno de los bomberos que lleva años reclamando mejoras en esta área dependiente de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

¿Cómo se financiarán todas estas inversiones? A cargo de los fondos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa). La ley recoge que entre un 2,5% y un 5% de las primas derivadas del pago por parte de los ciudadanos de los seguros de incendios o multirriesgo tienen que ser devueltas a las administraciones que tienen servicio de Bomberos para mejorar sus servicios. Este es el caso de Oviedo. Sin embargo, el Ayuntamiento optó por destinar esta cantidad a otros gastos. Por ejemplo, al abono de las nóminas de los efectivos o las facturas de la luz del parque de Rubín. Una decisión que fue recurrida por la sección sindical de UGT de Bomberos, representada por el abogado Javier Calzadilla, ante los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) les dio la razón en noviembre de 2024.

El equipo de gobierno recurrió esta decisión presentando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La decisión de la Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativa llegó esta misma semana dándo la razón a los bomberos. «Se acuerda la inadmisión a trámite de este procedimiento y se impone las costas al Ayuntamiento con un límite de máximo de 1.000 euros», se recoge en las tres páginas de escrito que ya ha sido notificado a las partes. Contra esta decisión, ya no cabe recurso.

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De forma paralela al procedimiento judicial, y una vez conocida la decisión del TSJA, el equipo de gobierno redactó un plan de inversiones a cargo de los fondos Unespa. Este año invertirán 1,45 millones de euros para la adquisición de dos vehículos para los mandos y de transporte del personal ante cualquier emergencia. Se espera que sean recepcionados por los Bomberos en las próximas semanas.