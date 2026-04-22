¿Cuándo comenzará la nueva fase de descontaminación de la Fábrica de Gas? La cuenta atrás ha comenzado a la espera de los informes del Principado

La propiedad de la Fábrica de Gas, en manos del fondo de impacto sostenible Ginkgo, ya está en proceso de contratación de la tercera fase de descontaminación de los suelos ante la gran presencia de hidrocarburos y metales pesados en las aguas y en el suelo. Así lo detallaron fuentes próximas a la operación después de que Javier Catena fuese nombrado director general de la firma en España y Portugal en sustitución de Antonio Truan tras su jubilación.

Clave en este proceso es la opinión de la consejería de Patrimonio, liderada por Vanessa Gutiérrez. Es por ello que los promotores están a la espera del informe de los técnicos del Principado antes de iniciar estos trabajos básicos de cara a darle un futuro al conjunto que pasa por la construcción de 150 viviendas y la creación zonas verdes en las que se plantarán árboles de especies autóctonas. De esta forma, la ciudad ganará un espacio de uso público en el que quedarán integrados algunos elementos históricos y más singulares de un recinto industrial de referencia. Entre ellos, el gasómetro, la nave de la Popular Ovetense, el edificio de Vaquero Palacios, la chimenea y el depósito elevado. Todo bajo el diseño de Patxi Mangado.

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La operación vive un momento importante tras pronunciarse en febrero la Comisión Permanente de Patrimonio. Los técnicos instan a proteger casi la totalidad del conjunto industrial, introduciendo una serie de limitaciones que comprometen seriamente las aspiraciones iniciales de los inversores. Entre las exigencias está la obligación de conservar la emblemática marquesina diseñada por Ildefonso Sánchez del Río, que la propiedad y el Ayuntamiento defienden que está en estado de ruina. Además, Gingko ha entregado diferentes análisis técnicos sobre el estado del gasómetro. La arquitecta municipal detalla en un informe que el gran tambor que coronaba la estructura se encuentra tan deteriorado que sería necesario reconstruir el 100% de las cerchas, la cúpula y las chapas del tambor.