Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
Los Bomberos tuvieron que rescatar a la conductora de los de uno de los vehículos
Un taxi volcado por culpa de un coche que se saltó un ceda al paso. Esto fue lo que ocurrió pasadas las diez de la mañana en la rotonda de San Lázaro. Las primeras investigaciones de la Policía Local indican que un automóvil de la marca Ford iba circulando por la Ronda Sur y se incorporó a la glorieta sin respetar la marca vial. Acabó chocando contra el vehículo público que transitaba con normalidad por uno de los carriles de la glorieta. El fuerte golpe produjo que el segundo automóvil acabase dando la vuelta sobre los accesos a la calle Arzobispo Guisasola, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por el concejal José Ramón Prado.
La taxista quedó atrapada al no poder salir por su propio pie del vehículo. Los testigos del accidente le ayudaron a abandonar el coche; mientras llegaban de urgencia los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Su labor fue ardua. Se encargaron de dar la vuelta al taxi y el proceso requirió de varios pasos. Primero, fue complicado ponerlo de lado debido al gran tonelaje del vehículo y, después, consiguieron colocarlo con las ruedas sobre el asfalto. La grúa municipal se encargó de su traslado al depósito y el coche sufrió numerosos daños materiales a lo largo de toda la carrocería y cristales.
Mientras tanto, los sanitarios atendieron a la conductora. Sufría un fuerte dolor en las cervicales y los facultativos la atendieron en un primer momento en el lugar de los hechos para realizarle diferentes pruebas. Después, la trasladaron en ambulancia al servicio de Urgencias del HUCA para someterla a más exámenes. En principio, su estado no reviste gravedad y subió por su propio pie al vehículo de emergencias sin que fuese necesario utilizar una camilla. El conductor que provocó el accidente no sufrió heridas.
La circulación de la rotonda sufrió restricciones durante una hora. Los agentes de la Policía Local cortaron nada más llegar los accesos a la calle Arzobispo Guisasola para facilitar la labor de los bomberos y del personal sanitario. También hubo momentos en los que no se podía acceder a la rotonda desde el centro de Oviedo y se impidió que los coches provenientes de la calle de San Lázaro pudiesen acceder a la Muñoz Degraín.
El resto de la circulación fue controlada para evitar grandes atascos en los alrededores de una de las rotondas más transitadas de la capital asturiana. De forma paralela, los funcionarios locales tomaron declaración al conductor que provocó el accidente y a la taxista para realizar el correspondiente atestado en el que incluirán todos los datos recabados tras las mediciones y entrevistas tanto con los implicados como con los testigos. La normalidad volvió a la rotonda pasadas las 11.00 horas después de que los bomberos echasen arena al asfalto ante los vertidos de aceite y gasoil y tras la actuación del personal de limpieza que retiró los cristales y el resto de elementos desprendidos por el golpe.
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