IU considera "imprescindible" tener en cuenta las opiniones de la plantilla de TUA en la actualización de las líneas de bus

La reunión entre el grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo y el Comité de Empresa de TUA, celebrada este miércoles, sirvió para reclamar que el Ayuntamiento cuente con la plantilla en la toma de decisiones sobre el futuro del servicio de transporte público. En el encuentro participaron el portavoz Gaspar Llamazares y la concejala Cristina Pontón, los trabajadores expusieron diversas problemáticas que afectan tanto al funcionamiento del servicio como a sus condiciones laborales.

La petición se enmarca en el proceso de actualización de las líneas de transporte público que impulsa el equipo de gobierno dentro del ya aprobado Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Desde IU-Convocatoria por Oviedo consideran que este contexto hace "imprescindible" incorporar la experiencia directa de la plantilla para ajustar el diseño del servicio a las necesidades reales de la ciudad.

En palabras de Gaspar Llamazares, "la mejora del transporte público pasa necesariamente por escuchar a la plantilla y tener en cuenta su experiencia. Solo así se podrán adoptar decisiones que respondan a las necesidades reales del servicio y garanticen tanto unas condiciones laborales dignas como una atención adecuada a la ciudadanía". Además, subrayó que "reiteramos nuestro compromiso con el transporte público como eje fundamental de una ciudad más habitable, sostenible y justa".

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Durante la reunión se pusieron sobre la mesa cuestiones como la necesidad de reforzar frecuencias, incrementar el número de vehículos en algunas líneas, o la falta de aseos para los conductores, un incumplimiento que, según denunciaron, repercute en su salud y en la calidad del servicio. El grupo municipal insistió en que estas demandas deben ser tenidas en cuenta para avanzar hacia un transporte público de calidad en Oviedo.