Una mujer herida en un incendio en el teatro Campoamor de Oviedo: así fue el simulacro de los Bomberos
Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) practicaron un ejercicio en el emblemático edificio para revisar tiempos de respuesta y conocer las instalaciones
Incendio en el teatro Campoamor con una mujer herida que no podía salir por su propio pie de la sala. Este fue el simulacro que los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) practicaron la mañana de este miércoles en uno de los edificios más emblemáticos de la capital asturiana. El jefe de intervención, Lino Lodeiro, detalló que este tipo de ejercicios se realizan para revisar los tiempos de intervención y para conocer las instalaciones con el objetivo de actuar lo más rápido posible ante una emergencia en la que pueden estar involucradas muchas personas al mismo tiempo ante los grandes aforos.
Los bomberos recibieron el aviso cuando estaban en la sede de Rubín. Eran las doce del mediodía y en la llamada se les alertaba que había un fuego en una de las estancias de la sede que cada año acoge la celebración de los Premios Princesa de Asturias, el ciclo de ópera o el de zarzuela y que puede acoger hasta 1.491 personas, a las que hay que sumar todo el personal técnico alrededor del acto. Los efectivos aparcaron los vehículos en la calle Pepa Ojanguren y el despliegue de efectivos fue amplio. En el dispositivo participaron los funcionarios que tienen una amplia experiencia en el servicio, así como los catorce nuevos bomberos en prácticas tras entrar en enero al servicio.
La actuación fue a la perfección. Los trabajadores entraron en el teatro por la puerta trasera ataviados con todo el uniforme requerido por el protocolo en caso de incendio. En una de las salas de ensayos del teatro se encontraron a la víctima y tuvieron que rescatar a la mujer para que pudiese ser atendida por los servicios sanitarios. De forma paralela, comenzó la labor de extinción de las llamas con las mangueras conectadas al hidrante instalado en la fachada. Pasadas las doce del mediodía, los bomberos terminaron la intervención. Los efectivos continuarán realizando simulacros en edificios públicos.
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