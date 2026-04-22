Así van las obras que generarán 115 nuevos aparcamientos en torno a uno de los edificios más concurridos de Oviedo

El trabajo de varias máquinas anuncia aires de cambios en Ventanielles y Guillén-Lafuerza. El motivo es un ambicioso proyecto de regeneración urbana que supondrá la creación de 115 nuevas plazas de estacionamiento para aliviar la presión sobre los residentes y los usuarios del Palacio de los Deportes. Con una inversión de medio millón de euros respaldada por los fondos europeos NextGenerationEU y un plazo de ejecución de tres meses, las obras, adjudicadas por 430.000 euros a la empresa Arposa, buscan reducir el ruido ambiental mediante asfaltos especiales, mejorar la accesibilidad peatonal y revolucionar el tráfico interior para ganar espacio público. La intervención, dirigida por la concejalía de Infraestructuras de Nacho Cuesta, estará lista en julio y actuará sobre siete calles para mejorar la movilidad peatonal y del tráfico.

Lo que a simple vista parece una renovación de pavimentos es, en realidad, una reordenación integral del tablero urbano. La clave de esta «metamorfosis» reside en la optimización del espacio: la concejalía ha diseñado un cambio de fisonomía que permitirá ganar 30 plazas en la calle Río Ibias, 40 en Río Dobra, 15 en Río Deva y otras 30 en Joaquín Blume. En total, 115 nuevos huecos para dejar el coche que pretenden dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos y, de paso, intentar evitar que los grandes eventos del Palacio sigan saturando el aparcamiento de Los Prados.

La estrategia para lograr este incremento no es caprichosa. Se basa en una redistribución de los carriles y un cambio en la tipología del estacionamiento. En vías como Río Deva o Joaquín Blume, las plazas en línea dejarán paso a configuraciones en espiga o batería, un sistema mucho más eficiente que permite albergar más vehículos en la misma longitud de calle. Asimismo, el proyecto contempla la eliminación del doble sentido en calles como Río Ibias, que pasará a ser de sentido único hacia Río Dobra, liberando un carril que se reconvertirá inmediatamente en zona de aparcamiento para los residentes del entorno.

Pero la reforma no solo se mide en plazas de garaje. El proyecto tiene una vertiente social y ambiental profunda. En el eje de la calle Río Sella, la principal arteria de Ventanielles, el Ayuntamiento aplicará un asfalto «silencioso». Se trata de una capa de rodadura de cuatro centímetros fabricada con polvo de caucho procedente de neumáticos reciclados, una tecnología puntera destinada a mitigar la contaminación acústica que sufren las viviendas de la zona. Es una apuesta por el descanso nocturno en un barrio tradicionalmente castigado por el trasiego de vehículos.

En Guillén Lafuerza, el foco se sitúa en el entorno de Rosales y Claveles. Aquí, la actuación es casi de «orfebre». Se sustituirán las aceras deterioradas por terrazo granallado y se instalará nuevo mobiliario urbano: bancos de madera tratada, jardineras de fundición con el escudo de Oviedo y papeleras modelo «Oviedo». Se busca, en palabras de los técnicos, «dignificar» la zona y crear áreas de estancia donde antes solo había asfalto degradado. La seguridad vial también se verá reforzada con el replanteo de 15 plazas para personas con movilidad reducida y 44 para motocicletas.

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Los trabajos, que encararán su recta final a partir de mediados de mayo tras la finalización de las pavimentaciones y el inicio de la puesta en marcha del nuevo mapa de circulación, forman parte de la estrategia del equipo de Nacho Cuesta para dotar a los barrios de servicios de calidad. Para julio, cuando el ruido de la maquinaria cese, Ventanielles y Guillén Lafuerza no solo lucirán una cara renovada, sino que habrán aliviado uno de sus mayores problemas vecinales: la falta de sitio para el coche en torno a un Palacio de los Deportes llamado a acoger cada vez más grandes espectáculos.