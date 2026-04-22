Oviedo se convierte en punto de encuentro para debatir el futuro de los incentivos fiscales en el deporte
El evento se celebrará este jueves a las 17.30 horas en el Teatro de Pumarín José Antonio Lobato
Oviedo acogerá una jornada informativa centrada en los "incentivos fiscales en el deporte", un encuentro que reunirá a expertos, representantes institucionales y profesionales del sector para analizar las oportunidades de financiación y desarrollo en el ámbito deportivo. El evento se celebrará este jueves a las 17.30 horas en el Teatro de Pumarín José Antonio Lobato, consolidándose como un espacio de referencia para entidades y público interesado.
La sesión arrancará con un saludo institucional a cargo de responsables del Gobierno del Principado de Asturias y de la Fundación Deporte Joven del CSD, quienes presentarán los objetivos de la jornada y su relevancia dentro del contexto actual. A continuación, se abordarán cuestiones clave como los acontecimientos de excepcional interés público, así como sus procedimientos y la fiscalidad asociada, en una ponencia especializada.
Durante la tarde también se analizará la figura del mecenazgo deportivo, con especial atención a iniciativas como "España Compite" y su impacto en el tejido empresarial. Además, se expondrá un caso de éxito de colaboración entre entidades deportivas y patrocinadores, ofreciendo una visión práctica sobre la aplicación de estos incentivos fiscales en proyectos reales.
La jornada concluirá con un turno de preguntas, seguido de la clausura institucional y un espacio de café y networking, donde los asistentes podrán intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración. La cita refuerza el papel de Oviedo como escenario clave en el debate sobre el impulso al deporte y su financiación.
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