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Oviedo se convierte en punto de encuentro para debatir el futuro de los incentivos fiscales en el deporte

El evento se celebrará este jueves a las 17.30 horas en el Teatro de Pumarín José Antonio Lobato

Una disputa en un partido del Alimerka Oviedo Baloncesto en el Palacio de los Deportes.

Una disputa en un partido del Alimerka Oviedo Baloncesto en el Palacio de los Deportes. / Irma Collín

Pelayo Méndez

Oviedo

Oviedo acogerá una jornada informativa centrada en los "incentivos fiscales en el deporte", un encuentro que reunirá a expertos, representantes institucionales y profesionales del sector para analizar las oportunidades de financiación y desarrollo en el ámbito deportivo. El evento se celebrará este jueves a las 17.30 horas en el Teatro de Pumarín José Antonio Lobato, consolidándose como un espacio de referencia para entidades y público interesado.

La sesión arrancará con un saludo institucional a cargo de responsables del Gobierno del Principado de Asturias y de la Fundación Deporte Joven del CSD, quienes presentarán los objetivos de la jornada y su relevancia dentro del contexto actual. A continuación, se abordarán cuestiones clave como los acontecimientos de excepcional interés público, así como sus procedimientos y la fiscalidad asociada, en una ponencia especializada.

Durante la tarde también se analizará la figura del mecenazgo deportivo, con especial atención a iniciativas como "España Compite" y su impacto en el tejido empresarial. Además, se expondrá un caso de éxito de colaboración entre entidades deportivas y patrocinadores, ofreciendo una visión práctica sobre la aplicación de estos incentivos fiscales en proyectos reales.

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La jornada concluirá con un turno de preguntas, seguido de la clausura institucional y un espacio de café y networking, donde los asistentes podrán intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración. La cita refuerza el papel de Oviedo como escenario clave en el debate sobre el impulso al deporte y su financiación.

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