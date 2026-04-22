Oviedo premia la creatividad de los escaparates de Semana Santa en el Salón de Plenos

La creatividad que durante días llenó los escaparates de Oviedo tuvo este miércoles su reconocimiento oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se celebró la entrega de premios del concurso de escaparates de Semana Santa. En un acto que puso en valor la implicación del comercio local, se distinguió a "Mala Mía" con el primer premio (500 euros), a "Yenny Estilistas" con el segundo (300 euros) y a "Frutas Mariluz", de Colloto, con el tercero (200 euros), recibiendo todos ellos además trofeo y diploma.

La cita sirvió para cerrar una nueva edición de este certamen organizado por la Hermandad de los Estudiantes y la Federación Asturiana de Comercio (FAC), con la colaboración municipal, que ha convertido los escaparates en una extensión más de la Semana Santa ovetense. Año tras año, la iniciativa refuerza el vínculo entre tradición y actividad económica, implicando al comercio de proximidad en la vida cultural de la ciudad.

La concejala de Economía, Leticia González, subrayó el valor de esta implicación: "Es un placer reunirnos para reconocer el trabajo, la creatividad y la implicación de nuestros comercios, que un año más han contribuido a embellecer Oviedo en una de sus celebraciones más significativas". Además, destacó la calidad de esta edición: "Cada escaparate ha sido una muestra de esfuerzo, dedicación y cariño, aportando no solo valor estético, sino también emocional y cultural a nuestras calles".

González felicitó a los premiados y extendió su reconocimiento al conjunto de participantes: "Mi más sincera enhorabuena a los galardonados, pero también mi agradecimiento a todos los comercios que han hecho que Oviedo luzca más viva, acogedora y cercana". Asimismo, incidió en el papel del comercio local: "Genera empleo, riqueza y dinamiza los barrios, pero además es un auténtico embajador de nuestras tradiciones, identidad e historia".

Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes, Benigno Maújo, destacó el nivel de los trabajos: "Hay que agradecer la labor del jurado, porque el nivel de los escaparates era muy alto. Se eligieron tres, pero todos merecían reconocimiento".

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Maújo también puso en valor la continuidad del certamen: "Llevamos nueve años con esta iniciativa y estamos dispuestos a seguir muchos más, porque es muy importante para revitalizar el comercio de proximidad". Además, vinculó el concurso con el impulso de la Semana Santa: "Tiene un valor turístico, comercial, religioso y cultural, y es una pieza más para avanzar hacia su reconocimiento como fiesta de interés turístico regional".