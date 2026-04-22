El Pequecampus Deportivo de Oviedo 2026 abrirá inscripciones el lunes: todo lo que debes saber

Oviedo abrirá el próximo lunes, a las 10.00 horas, el plazo de inscripción para el Pequecampus Deportivo de Verano 2026, un programa ya consolidado en la oferta estival municipal y que cada año agota plazas entre las familias. La iniciativa, presentada este miércoles por la concejala de Deportes, Concepción Méndez Suárez, está dirigida a menores nacidos entre 2013 y 2022 y se desarrollará desde finales de junio hasta principios de septiembre.

El campus ofertará 120 plazas por semana, con la posibilidad de apuntarse por turnos semanales. La actividad se desarrollará en horario de 08.00 a 14.30 horas, con base en las instalaciones del Parque del Oeste, aunque este año incorpora cambios debido a las obras en sus piscinas.

La principal novedad será el uso de las instalaciones de Las Caldas para las actividades acuáticas. Los desplazamientos se realizarán en autobús, acompañados por monitores y con autorización previa de las familias. Además, el programa utilizará también el campo de fútbol de Hermanos Llana para completar la oferta deportiva.

"El campus ofrece una alternativa de ocio saludable y, al mismo tiempo, facilita la conciliación familiar durante el verano", destacó Méndez durante la presentación. La edil incidió en el peso del contenido deportivo y educativo de la propuesta, que combina actividad física, juego y convivencia. Desde el Ayuntamiento subrayan la importancia de completar con antelación el registro en la plataforma digital municipal. "Todos los años hay familias que no pueden terminar el proceso por no estar dadas de alta previamente", advirtió la concejala.

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El programa contará, como en ediciones anteriores, con personal cualificado y adaptado a la normativa de protección de menores, en un proyecto que el Consistorio considera ya plenamente consolidado dentro de su programación deportiva.