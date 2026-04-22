La radio escolar del IES Doctor Fleming hace cantera poética
«Os animo a que descubráis vuestra propia voz literaria», traslada la poeta Patricia Suárez a los alumnos del instituto y del colegio Gesta
Con la lectura de unos versos por parte de la mierense Patricia Suárez concluyó la entrevista realizada por alumnos del IES Doctor Fleming y del colegio Gesta para la radio de los dos centros. El salón de actos del instituto fue el escenario en el que la poeta respondió a las preguntas de los estudiantes en un acto que se celebró en la jornada previa al Día del Libro.
«Si tenéis curiosidad por acercaros a la literatura, no tengáis miedo. Os animo a que descubráis vuestra propia voz literaria», aseguró Patricia Suárez, autora de «Limerencia» (2017), «La flor cortada» (2018), «La geneología de los espejos» (2023) y «Telémaco en la garganta» (2024), que logró el Premio en el XIII Concurso Literario de la Universidad de Oviedo. Así respondió la entrevistada a la pregunta trasladada por un estudiante, que se interesó sobre si animaría a los jóvenes a leer y escribir poesía en castellano o en asturiano.
La poeta contó a los escolares que empezó a leer poesía « en el instituto, entre clase y clase» y les confesó que no recuerda cuál es el primer poema que escribió. Sobre su inspiración, aludió a que fueron «muchas personas». La poesía es, apuntó Patricia Suárez, «un sentimiento».
Escribir en el teléfono móvil
En la sección «Entrevista a la vista» de la radio escolar, la poeta mierense contestó a preguntas sobre la beca «Residencia Asturies» de literatura, que convoca la Consejería de Cultura para incentivar la creación en asturiano y gallego-asturiano o eonaviego. «El premio era una estancia de creación durante un mes en la Residencia 1863 de La Coruña. «Ha sido un verdadero orgullo», manifestó.
Los escolares se interesaron también por el proceso de creación de la poeta mierense. «Antes utilizaba libretas, pero las perdía y en ocasiones no entendía la letra. Ahora escribo mucho en el teléfono móvil». «¿Te cuesta más empezar o terminar un poema?», le preguntó un alumno. «Para mí es más difícil cómo darle un final», subrayó Patricia Suárez ante un salón de actos que se llenó para asistir a la entrevista.
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