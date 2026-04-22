La senda de los 20.000 pasos al Monsacro se suma a la Capitalidad

Los ayuntamientos de Oviedo, Ribera de Arriba y Morcín unen de nuevo sus fuerzas para potenciar conjuntamente la conocida «Senda de los veinte mil pasos», que se organiza anualmente desde 2016 entre la catedral y el Monsacro y que se incorporará este año a la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Europea de la Cultura.

La ruta, que se recorrerá el sábado 23 de mayo, está organizada por la asociación cultural Amigos del Monsacro y los tres consistorios por donde transcurre la senda, en colaboración con la asociación cultural de Bueño, la asociación de mujeres So La Malena, el club deportivo Riberano, la asociación juvenil Monsacro y el club Corriendo por Morcín. El acto de presentación tendrá lugar el jueves 30 de abril a las 19 horas en el Club de LA NUEVA ESPAÑA.

En la reunión conjunta celebrada ayer en el consistorio ovetense participaron representantes de los ayuntamientos de Oviedo, Ribera de Arriba y Morcín y de los colectivos sociales que colaboran en la organización. También asistió Rodolfo Sánchez, director de la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Europea de la Cultura, quien manifestó su interés en que la «Senda de los 20.000 pasos» al Monsacro forme parte de dicha candidatura.

Cabe reseñar que las Santas Reliquias de la Cámara Santa de la catedral estuvieron resguardadas en el Monsacro, durante la invasión musulmana, antes de ser trasladadas a Oviedo a principios del siglo IX por el rey Alfonso II El Casto.

En la reunión mantenida ayer se acordó que la salida tendrá lugar a las 8 horas del sábado 23 de mayo desde la plaza de Catedral de Oviedo con paradas de avituallamiento en Bueño y en Santa Eulalia de Morcín, antes de afrontar la ascensión a la montaña sagrada por la ladera norte a través de la localidad de La Collá, donde también se instalará un punto de refrigerio para los senderistas.

José Avelino Gutiérrez, catedrático de arqueología de la Universidad de Oviedo, será el encargado de guiar a los excursionistas por el mayáu de las capillas durante la visita a las dos ermitas medievales ubicadas en la cima del Monsacro, datadas en el románico tardío.

Después de comer, se descenderá, por la ladera este, hasta el pueblo de Los Llanos, donde tendrá lugar el último avituallamiento, a base de café con frixuelos, antes de llegar a La Foz de Morcín. Desde allí, los peregrinos regresarán a Oviedo, sobre las seis de la tarde, en autobuses fletados por la organización.

Las inscripciones gratuitas para participar en la «Senda de los 20.000 pasos» podrán realizarse entre el 4 y el 18 de mayo llamando por teléfono a los Ayuntamientos de Oviedo, Morcín y Ribera de Arriba.

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En la reunión preparatoria de ayer participaron Alfredo García Quintana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo; Mino García, alcalde de Morcín; Patricia Álvarez, concejala de Cultura de Ribera de Arriba; Rodolfo Sánchez, director de la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Europea de la Cultura, Belarmino Fernández, presidente de la asociación cultural de Bueño; y José Vicente González, tesorero de la asociación cultural Amigos del Monsacro.