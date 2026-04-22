Vox Oviedo cuestiona la gestión de casi tres millones de euros en políticas de empleo municipales

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró este miércoles una batería de preguntas en la Comisión de Economía, Interior, Contratación y Seguridad Ciudadana para aclarar la gestión de 2,9 millones de euros destinados a programas de empleo. Estos fondos, procedentes de financiación autonómica y europea, no se ejecutaron en 2025 y han sido trasladados al ejercicio de 2026, según la documentación municipal.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, mostró su inquietud por la situación de estas partidas. "Queremos saber exactamente a qué proyectos corresponden estos importes, en qué punto se encuentran y, sobre todo, qué plazo de ejecución tienen", señaló. Los créditos proceden, en parte, de remanentes de tesorería y del Fondo Social Europeo, y están vinculados a iniciativas que no alcanzaron la fase de obligación reconocida durante el pasado ejercicio.

Desde el grupo municipal reclaman información detallada sobre el estado actual de cada proyecto, así como sobre los plazos de ejecución y justificación de las subvenciones concedidas tanto por el Principado como por la Unión Europea. La formación considera necesario esclarecer qué ha ocurrido con estos programas para evitar posibles incidencias administrativas o financieras.

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Peralta advirtió además del riesgo que podría suponer una gestión inadecuada de estos recursos. "Nos preocupa que una mala planificación o gestión pueda poner en riesgo la justificación de fondos europeos, con el consiguiente perjuicio económico para el Ayuntamiento y, en última instancia, para los vecinos de Oviedo", afirmó. Vox insiste en la necesidad de una gestión "eficiente, transparente y responsable" de los recursos públicos, especialmente en materia de empleo.